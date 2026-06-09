Conmoción por el asesinato de Talay Riley, el compositor de éxitos de Britney Spears y Dua Lipa: murió a los 35 años tras ser apuñalado

Talay Riley, compositor ganador de un premio Grammy, murió a los 35 años tras ser apuñalado en Londres. La Policía Metropolitana confirmó el homicidio y detalló el avance de la investigación, mientras la familia del artista expresó su profundo dolor en redes sociales.

El viernes 5 de junio, alrededor de las 9 de la mañana, los servicios de emergencia recibieron una alerta por un incidente en la avenida Pankhurst, donde se reportó que un hombre había sido apuñalado. Al llegar al lugar, en un jardín de una vivienda en Silvertown, cerca de Rayleigh Road, al este de Londres, los paramédicos encontraron a Talay con heridas de arma blanca.

A pesar de varios intentos de reanimación en el lugar, fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su fallecimiento. Además, un hombre de 20 años resultó herido por arma blanca y fue ingresado en un hospital; sin embargo, sus lesiones no revestían riesgo de vida.

En un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram de la familia Orabiyi, se confirmó que Mark «Yinka» Orabiyi, conocido profesionalmente como Talay Riley, falleció el viernes por la mañana. La familia destacó que Talay será recordado por su talento como compositor y artista multiplatino ganador de un Grammy.

Asimismo, expresaron que quienes lo conocieron personalmente extrañarán su humor, generosidad y presencia inconfundible. Agradecieron el cariño y apoyo recibidos a través de mensajes, llamadas y visitas durante este momento devastador para ellos.

«Mark fue un hijo, hermano, tío y amigo muy querido. Aportó amor, luz y alegría a nuestra familia y a todos los que lo conocieron. Siempre recordaremos su amabilidad, su hermoso espíritu y su extraordinario talento. Su presencia tocó muchas vidas, y su recuerdo permanecerá en nuestros corazones para siempre. Que su alma descanse en paz», concluyó el comunicado familiar.

Mark Orabiyi, más conocido como Talay Riley, inició su carrera musical desde muy joven, firmando su primer contrato editorial a los 18 años. Poco a poco se consolidó como uno de los compositores más respetados del Reino Unido. Aunque mantenía un perfil discreto, colaboró con artistas de renombre internacional como Britney Spears, Dua Lipa, Jessie J, Ellie Goulding, Chris Brown, Usher, Nick Jonas, Khalid y Craig David, entre otros.

Entre sus coautorías destacadas se encuentran la canción «Clumsy» de Britney Spears, incluida en el álbum «Glory» (2016), compuesta junto a Warren Felder y Alex Niceforo. También escribió éxitos como «Who’s Laughing Now» para Jessie J, «Young Dumb & Broke» de Khalid y «Last Dance» de Dua Lipa.

La investigación sobre el homicidio sigue en curso, a la espera de los resultados forenses. La inspectora jefe Joanna Yorke manifestó su pesar y aseguró que los trabajos policiales continúan avanzando rápidamente. Hizo un llamado a cualquier persona que estuviera en la zona al momento del incidente para que aporte imágenes de cámaras de seguridad o grabaciones que puedan ayudar a esclarecer los hechos.

La policía informó que detuvo a tres sospechosos relacionados con el crimen: un hombre de 24 años, otro de 27 años, y una mujer de 25 años. Los dos últimos fueron liberados bajo fianza mientras prosiguen las investigaciones.

Hasta el momento, se desconoce el contexto que originó la fatal confrontación que involucró a cinco personas, entre ellas el artista fallecido, el joven herido y los tres sospechosos arrestados y posteriormente liberados. La causa exacta del asesinato continúa bajo análisis por parte de las autoridades.