Conmoción entre los arqueólogos: desentierran una figura de madera prehispánica en perfecto estado

Un grupo de arqueólogos descubrió una figura de madera prehispánica en perfecto estado de conservación durante una excavación en una zona donde las condiciones del suelo favorecieron la preservación de materiales orgánicos por siglos.

El hallazgo sorprendió a los especialistas, dado que la madera suele degradarse rápidamente, y muy pocas piezas de este tipo logran sobrevivir intactas durante tanto tiempo. La excavación avanzaba sobre capas de tierra húmeda cuando aparecieron fragmentos de madera que aún conservaban forma, textura y marcas visibles de trabajo humano.

Los investigadores señalaron que encontrar piezas de madera prehispánica intactas es extremadamente raro en arqueología. A diferencia de la piedra o la cerámica, la madera generalmente se descompone por la humedad, microorganismos y cambios climáticos. En este caso, el objeto permaneció enterrado en un ambiente con muy poco oxígeno, una condición que ayudó a frenar los procesos naturales de descomposición durante siglos.

La figura presenta marcas de tallado y detalles que están siendo analizados por especialistas en culturas prehispánicas. Algunos científicos consideran que podría haber tenido un uso ritual o simbólico en ceremonias comunitarias. Además, se encontraron pigmentos y restos minerales adheridos a la superficie, lo que podría aportar información sobre las técnicas artísticas utilizadas por los pueblos originarios mucho antes de la llegada europea.

La mayoría de los objetos arqueológicos que sobreviven durante siglos están hechos de piedra, hueso o cerámica, ya que los materiales orgánicos son mucho más frágiles y suelen desaparecer con el tiempo. La madera es especialmente sensible a la humedad, hongos, bacterias y variaciones de temperatura, lo que explica la rareza de los hallazgos de esculturas o herramientas prehispánicas talladas en este material.

Cuando aparecen piezas de madera, los arqueólogos pueden obtener información diferente a la que aportan otros materiales. Las marcas de corte, las fibras y las técnicas de tallado permiten reconstruir los métodos de trabajo utilizados hace cientos de años. En algunos casos, incluso se puede identificar qué especies de árboles empleaban ciertas culturas y cómo seleccionaban el material según el tipo de objeto que querían fabricar.

Actualmente, los especialistas iniciaron una etapa de conservación extremadamente delicada, ya que una pieza de madera enterrada durante siglos puede deteriorarse rápidamente al entrar en contacto con el aire y cambios de humedad. Por esta razón, el objeto fue trasladado a un laboratorio donde se controlan la temperatura, la iluminación y otras condiciones ambientales mientras se realizan los análisis científicos.

Uno de los estudios más relevantes será la datación, con el objetivo de determinar la antigüedad exacta de la figura y situarla dentro del contexto histórico regional. También se analizarán restos microscópicos de pigmentos, fibras vegetales y minerales adheridos a la superficie para comprender cómo fue fabricada y utilizada originalmente.

Más allá de la conservación excepcional de la madera, los arqueólogos destacaron que este tipo de hallazgos permite reconstruir aspectos cotidianos y simbólicos de las culturas prehispánicas que a menudo no quedan reflejados en materiales más resistentes.