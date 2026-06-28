Conmoción en Tailandia: detuvieron a un australiano que intentaba salir del país tras dejar el cadáver de una adolescente en una valija

Una ciudad del sur de Tailandia está consternada tras el hallazgo de un espeluznante caso de asesinato. Simon Carman, un hombre australiano de entre 45 y 46 años, fue arrestado en Bangkok cuando intentaba volar de regreso a Australia. La policía lo buscaba como principal sospechoso de la desaparición de una adolescente y, tras su detención, comprobaron que era responsable de un crimen aún más grave.

En la ciudad costera de Pattaya, Carman asesinó brutalmente a Tunchanok Donhomla, una adolescente tailandesa de 17 años. El caso se reconstruyó gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad del condominio donde ocurrió el crimen. En uno de los videos, registrado el 25 de junio alrededor de las 3:30 p.m. (hora local), se observa a Carman ingresar al edificio acompañado de Donhomla, con quien camina hasta el ascensor. Horas después, otro material muestra al australiano salir del condominio con una valija oscura, que posteriormente se confirmó contenía el cadáver de la joven.

Luego, Carman se desplazó en moto hacia una zona de pastizales, ubicada a cuatro kilómetros y cercana a las vías del tren, donde abandonó la maleta. El viernes 26, tras la denuncia por la desaparición de Donhomla, el hombre fue detenido en el aeropuerto internacional de Bangkok mientras intentaba salir del país rumbo a Australia. Ese mismo día, cerca de las 23:00 horas, la policía encontró el cuerpo desnudo de la adolescente, doblado por la mitad dentro de la maleta abandonada.

Tras su arresto, Carman confesó el asesinato. Según su declaración, había contratado a la menor por 500 baths (aproximadamente 15 dólares) para mantener relaciones sexuales, pero al momento de pagar quiso darle menos. Según su versión, la adolescente sacó un cuchillo y lo amenazó, por lo que él la estranguló en defensa propia.

Luego de matarla, ocultó el cuerpo en la valija y, antes de deshacerse de ella, la mantuvo varias horas en el condominio. Carman enfrentará cargos por asesinato y ocultamiento de cadáver. En Tailandia, el asesinato premeditado puede ser penado con cadena perpetua o pena de muerte, aunque esta última no se aplica ni cumple desde 2018.

Antes de ser trasladado al Tribunal Provincial de Pattaya, Carman expresó un mensaje a los familiares de la víctima: «Lamento mucho lo que le pasó a su hija. Estaba fuera de mi control».