Conmoción en Río Cuarto: una mujer bajo tratamiento psiquiátrico mató a cuchillazos a su hijo de 14 años

La ciudad cordobesa de Río Cuarto se encuentra conmocionada. Una mujer de 47 años que estaba bajo tratamiento psiquiátrico atacó a su hijo de 14 y lo mató a puñaladas. Ocurrió durante la noche de este miércoles. Horas antes en la misma ciudad, un hombre había asesinado a su vecino de un disparo en la cabeza, tras una discusión.

Fuentes policiales confirmaron que la tragedia familiar tuvo lugar en una casa ubicada sobre calle Aníbal Ponce al 1100, en el barrio Obrero. Ocurrió durante la noche de este miércoles. «El menor fue hallado muerto en el interior de su vivienda en la fecha señalada lo que determinó el inicio de la investigación judicial», afirmó el Ministerio Público Fiscal, a través de un comunicado.

María J., madre de la víctima fatal, fue detenida durante esta madrugada. Según publicó El Doce TV, en su testimonio a la Policía la principal implicada aseguró «haberse dormido luego de tomar su medicación y al despertar se encontró con un charco de sangre y el cuerpo de su hijo al lado».

En estado de shock, y siempre bajo sus dichos, le avisó a su marido de la situación y fue el propio hombre quien llamó a la Policía. Al llegar, los agentes constataron que el adolescente de 14 años estaba muerto y presentaba múltiples heridas producto de un ataque por arma blanca.

Si bien faltan los resultados de la autopsia para aportar precisiones, ya adelantaron que el adolescente murió producto de «varios cuchillazos». «Tenía marcas en casi todo el cuerpo. Fue un ataque muy violento», aseguró una de las fuentes investigativas, quienes trabajaron durante toda la madrugada para recolectar pruebas.

Río Cuarto: una mujer de 47 años fue detenida luego de ser acusada de asesinar a su hijo a puñaladas. Foto: Policía de Córdoba.

La mujer quedó detenida y según el Fuero Múltiple Número Uno de Río Cuarto, a cargo del Fiscal Pablo Jávega, fue imputada por el crimen de «homicidio calificado» por el vínculo. Además, se prevé que le realicen una pericia psiquiátrica, aunque se supo que estaba bajo tratamiento.

«Se está intentando averiguar cuál habría sido el contexto en el que se dio la muerte del joven, cuál sería la dinámica familiar, y si estaban estas dos personas solas – anticipó Jávega-. También, si habría alguna cuestión asociada a la salud mental que pudiera haber operado como disparador o como motor”, aseguró el Fiscal en diálogo con LV16.

Río Cuarto violenta: una discusión que terminó con un vecino muerto de un disparo en la cabeza

Horas anteriores al crimen que conmocionó a Río Cuarto, en la misma localidad y por la tarde, otro hecho de sangre. Luego de una acalorada discusión, un hombre de 29 años asesinó a su vecino (32) de un balazo en la cabeza.

La fuerte discusión se inició entre dos hombres vecinos del barrio Alberdi. Fue sobre la calle Rafael Obligado al 1800, que la Policía tuvo que intervenir tras denunciar que un hombre había muerto de un disparo en la cabeza.

La Policía local confirmó que Paulo Javier Castaño fue trasladado de urgencia al hospital, luego de recibir un disparo. Tras llegar, los médicos confirmaron su deceso. Por el caso, quedó detenido Alejandro Q., quien habría sido el homicida. Quedó imputado por «homicidio agravado por uso de arma de fuego».

“Por la argumentación de testigos, ambos mantenían conflictos previos que habrían suscitado el fatal ataque que le causó muerte”, se destacó desde el Ministerio Público Fiscal, quien además informó que en el lugar fue secuestrada una carabina calibre 22 y una cuchilla, que fueron anexados como prueba del homicidio.