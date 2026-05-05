Conmoción en Río Cuarto: una alumna de 14 años murió tras sufrir un ACV en la escuela

Una alumna de 14 años falleció este lunes en un colegio de Río Cuarto, Córdoba, tras sufrir un accidente cerebrovascular hemorrágico (ACV) durante una clase.

La joven, identificada como Emilia Amaya, cursaba tercer año del nivel secundario en el Instituto San Francisco de Asís, ubicado en la esquina de Garibaldi y Víctor Hugo, en el barrio Banda Norte.

Según informaron medios locales, Emilia comenzó a sentirse mal mientras estaba en clase y pidió ir al baño para intentar tomar aire. Allí sufrió una descompensación. Fue trasladada de urgencia a un dispensario cercano, pero a pesar de los esfuerzos médicos para reanimarla, murió.

La investigación quedó a cargo del fiscal Pablo Jávega. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa de la muerte fue un ACV hemorrágico, aunque se esperan los resultados definitivos de la autopsia y otros estudios complementarios.

En respuesta a la tragedia, el colegio decretó dos días de duelo para toda la comunidad educativa. Además, publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales despidiendo a Emilia:

“Despedimos con profundo dolor a Emilia, con apenas 14 años, con sueños que apenas comenzaban y una luz que no pasará desapercibida. En cada aula quedará su risa, en cada recreo, su presencia, y en cada recuerdo, la huella de quien supo ser compañera y amiga”, expresaron.

Asimismo, destacaron que “como comunidad educativa —docentes, compañeros y toda la escuela— abrazamos a su familia con profundo dolor y con el amor que Emilia sembró entre nosotros. Que su memoria sea siempre un susurro suave, una estrella que nos recuerde que hay vidas breves que dejan marcas eternas. Hasta que nos volvamos a encontrar, hermosa Emilia”.

El mensaje fue firmado por los directivos y docentes del Instituto. En la publicación también se multiplicaron los mensajes de apoyo hacia la familia y amigos de Emilia. El sepelio está previsto para este martes al mediodía.