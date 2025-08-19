Conmoción en Presidencia de la Plaza: hallaron muerta a una mujer dentro de un aljibe

19 de agosto de 2025 Lectores: 52

La localidad de Presidencia de la Plaza se vio sacudida este martes tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Mirta Córdoba, de 68 años, en el interior de un aljibe ubicado en el patio de su vivienda sobre calle Sargento Cabral.

El hecho fue advertido por una de sus hijas, quien al llegar al domicilio encontró manchas de sangre y alertó a las autoridades. Personal policial y de Bomberos acudió al lugar y confirmó el hallazgo a unos cuatro metros de profundidad.

La Fiscal de Género Fernanda Abraham dispuso la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial para avanzar con la investigación. En el marco de la causa, fue demorada una mujer de 40 años que trabajaba como cuidadora domiciliaria de la víctima.