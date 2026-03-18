Conmoción en Mar del Plata: murió un hombre tras descompensarse en el Natatorio Municipal

Un hombre de aproximadamente 60 años falleció este miércoles por la mañana en el Natatorio Municipal “Alberto Zorrilla”, ubicado en Avenida Juan B. Justo al 3700, en la ciudad de Mar del Plata.



El hecho ocurrió alrededor de las 9:20 / 9:30, cuando la víctima —un concurrente habitual del lugar— terminó su clase y sufrió una descompensación dentro del predio.

Intentaron reanimarlo, pero no sobrevivió

Según la información relevada, personal presente en el natatorio le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) de inmediato. Sin embargo, pese a los esfuerzos, no lograron estabilizarlo y se constató su fallecimiento en el lugar.

Tenía apto médico y no declaró enfermedades

Uno de los datos que más llamó la atención es que el hombre había presentado el apto médico correspondiente esa misma mañana y, según los registros, no había informado enfermedades preexistentes ni consumo de medicación.

No obstante, algunos testigos señalaron que habría atravesado recientemente un problema de salud, aunque este dato no fue confirmado oficialmente.

Suspensión de actividades

Tras lo ocurrido, las autoridades del natatorio decidieron suspender todas las actividades durante la jornada, en medio de la conmoción generada entre profesores, alumnos y personal del lugar.

Un episodio que genera preocupación

El caso vuelve a poner el foco en las descompensaciones en ámbitos deportivos, incluso en personas que cuentan con controles médicos previos.

Por el momento, se espera que las autoridades determinen las causas exactas del fallecimiento, que podrían conocerse tras los estudios correspondientes.