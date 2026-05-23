Conmoción en Corrientes: investigan la muerte de una anestesista hallada por los bomberos tras ser convocados por un incendio que no existió

Eduarda Fátima Bergalli, reconocida anestesista de Esquina, Corrientes, fue hallada muerta el miércoles pasado en el patio de su domicilio. Las circunstancias confusas del hallazgo motivaron la apertura de una investigación judicial para determinar las causas de su fallecimiento.

Según informaron los bomberos locales, acudieron a la vivienda ubicada en Sargento Cabral al 700 tras recibir un llamado que alertaba sobre la posible presencia de humo y un incendio en el lugar. Sin embargo, al llegar, los bomberos no constataron indicios de fuego ni humo, sino que encontraron el cuerpo de la anestesista “tirado en el patio, sin signos vitales”, según declaró el brigadista Gabriel Gutiérrez.

El bombero explicó que un vecino, al observar un alboroto, interpretó que podría tratarse de un incendio y realizó la llamada de emergencia. Bergalli, que convivía en la casa con su esposo, ya había fallecido hacía varias horas, lo que se evidenció por la rigidez de sus piernas y cuerpo. Los rescatistas intentaron realizar maniobras de reanimación sin éxito.

El fiscal Gustavo Mosquera inició la investigación bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” y ordenó la realización de una autopsia. Al momento de la llegada de la policía y los bomberos, el esposo informó que había encontrado a Bergalli con una soga atada al cuello y a una columna de cemento.

La policía precintó la escena para realizar las pericias correspondientes. Según fuentes judiciales consultadas por medios locales, la vivienda presentaba signos de desorden y objetos revueltos. Se secuestraron una soga de polipropileno, un cable, teléfonos celulares, una carta y varias cajas y tabletas de medicamentos vacías.

Ante las dudas surgidas durante la investigación, el fiscal decidió ampliar las pesquisas respecto a una posible muerte por asfixia por ahorcamiento, ya que algunos vecinos reportaron escuchar movimientos y pedidos de auxilio en la vivienda.

Aunque el esposo era la única persona presente en el domicilio en el momento del fallecimiento, el fiscal no ordenó su detención, dado que la escena y las causas del deceso aún están bajo investigación. Los resultados de la autopsia, que se realiza en el Instituto Médico Forense de Corrientes, serán clave para esclarecer el caso.

La comunidad de Esquina expresó su dolor en redes sociales por la pérdida de Bergalli, de 37 años, reconocida por su especialidad en medicina para el alivio del dolor.