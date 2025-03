Conmebol aceptó el pedido de River y cambió la fecha del duelo con Independiente del Valle: el motivo

El Millonario logró ajustar el calendario de la Copa Libertadores para evitar un cruce con el Superclásico.

River recibió una buena noticia de parte de Conmebol apenas 24 horas después de conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores: Barcelona, Universitario de Perú e Independiente del Valle. El fixture original, en primera instancia, ubicaba el partido IDV para el jueves 24 de abril a las 21:30, un horario que generó ruido entre los hinchas porque dejaba al equipo con solo 72 horas de descanso antes del Superclásico contra Boca por el Torneo Apertura.

La dirigencia del Millonario no se quedó de brazos cruzados y, en las últimas horas, presentó un pedido formal a Conmebol para modificar la fecha de ese encuentro en la altura de Quito. La idea era ganar un poco de aire en un calendario apretado y evitar que el desgaste físico afectara el rendimiento en dos partidos clave de la temporada.

La respuesta no tardó en llegar: Conmebol aceptó la solicitud y reprogramó el choque ante Independiente del Valle para el miércoles 23 de abril a las 21:30, un día antes de lo previsto. El cambio ya fue oficializado por el ente sudamericano en un comunicado que incluye todas las modificaciones de horarios para esta fase de grupos de la Libertadores.

El resto del calendario se mantiene intacto por ahora, pero este ajuste ya le da un respiro al Millonario en una semana que promete ser de alta tensión futbolística intentando mantener el mejor nivel posible en todos los frentes.

El fixture de River en la Copa Libertadores

.2/4 (21:30) – Universitario vs. River

.8/4 (21:30) – River vs. Barcelona SC

.23/4 (21:30) – Independiente del Valle vs. River

.8/5 (21:30) – Barcelona SC vs. River

.15/5 (21:30) – River vs. Independiente del Valle

.27/5 (21:30) – River vs. Universitario .