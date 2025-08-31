Confuso episodio en La Verde: jóvenes hospitalizados tras un evento bailable

Los afectados fueron trasladados a los hospitales de La Verde, La Escondida y al menos una joven derivada al Hospital Perrando de Resistencia.

El propietario del local aseguró que se trató de un atentado y señaló que trabaja con registros fílmicos para aportar pruebas y esclarecer lo sucedido.

Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación y se aguarda información oficial de las autoridades competentes.