Confuso episodio en La Verde: jóvenes hospitalizados tras un evento bailable
31 de agosto de 2025 Lectores: 56
Más de una decena de jóvenes debieron ser hospitalizados en la madrugada de este domingo luego de un confuso episodio ocurrido en el local bailable Barmaju, en la localidad de La Verde.De acuerdo con los primeros reportes, en medio del evento se habría producido el lanzamiento de gas lacrimógeno, lo que provocó descompensaciones entre los asistentes.
Los afectados fueron trasladados a los hospitales de La Verde, La Escondida y al menos una joven derivada al Hospital Perrando de Resistencia.
El propietario del local aseguró que se trató de un atentado y señaló que trabaja con registros fílmicos para aportar pruebas y esclarecer lo sucedido.
Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación y se aguarda información oficial de las autoridades competentes.