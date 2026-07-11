Confirman que la Justicia de EE.UU. investiga giros sospechosos de la AFA que podrían ser encuadrados como lavado, evasión o fraude bancario

El empresario Guillermo Tofoni confirmó la existencia de una investigación preliminar del FBI y de tres fiscales de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y fraude bancario relacionados con los millonarios movimientos financieros entre la empresa TourProdEnter, radicada en Miami y dirigida por Javier Faroni, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Hasta ahora, fuentes bajo estricta reserva habían ratificado la existencia del expediente, pero fue el propio Tofoni quien, en una entrevista para el programa “¿La Ves?” conducido por Jonatan Viale en TN, afirmó que “sí existe una investigación que es confidencial. Negarlo es como querer esconder un elefante en una cristalería”.

Por razones de confidencialidad, Tofoni evitó confirmar si la semana pasada fue entrevistado en Miami por agentes del FBI y el fiscal federal de ese distrito, Michael Berger. Solo señaló que viajó a Estados Unidos para participar en un seminario del Interamerican Institute for Democracy. “El tema es serio y lo hemos tratado con muchísima responsabilidad. Para mí representa una responsabilidad inmensa. Creo que hay que tener cuidado porque, de lo contrario, no se podría haber llegado hasta acá. Sé perfectamente dónde estoy parado”, sostuvo. Según se informó, los agentes del FBI ya trabajan en una lista de posibles testigos antes de abrir una causa formal.

Tofoni, quien obtuvo el discovery en la Justicia estadounidense que demostraría el desvío de unos 40 millones de dólares de más de 300 millones recaudados por TourProdEnter —documentación que sustenta las investigaciones abiertas en Argentina y Estados Unidos— explicó que “lo que nosotros vimos tiene toda la trazabilidad financiera. Por eso insisto con esa palabra: trazabilidad, porque todo se puede rastrear. Se puede seguir día, hora y recorrido de los movimientos financieros sospechosos”.

El empresario logró acceder a ese discovery tras abrir una causa por fraude contra la AFA por la rescisión de un contrato para organizar partidos amistosos de la selección argentina, que tenía vigencia hasta 2030.

Por su parte, María Eugenia Talerico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), estimó a Clarín que los giros y desvíos de dinero desde TourProdEnter hacia distintos destinos, luego de recibir pagos de Adidas y Warner, podrían encuadrarse en figuras como lavado de dinero, evasión impositiva o fraude bancario.

El diario Miami Herald informó que, debido a que “las transacciones involucraron bancos estadounidenses y entidades registradas en Florida, el caso ha llamado la atención de las autoridades estadounidenses”. Adidas y otros patrocinadores de la selección argentina depositaron fondos en cuentas de TourProdEnter abiertas en Bank of America, Synovus Bank, JPMorgan Chase Bank y Citibank. Posteriormente, aproximadamente 40 millones de dólares habrían sido desviados hacia sociedades vinculadas como Marmasch LLC, Soagu Services LLC, Velpasalt LLC y Velp LLC.

El Herald añadió que “los investigadores del Departamento de Justicia y del FBI están examinando si se violó alguna ley federal, incluidas las vinculadas con el lavado de dinero o la información financiera, mientras continúa la cooperación transfronteriza entre agencias estadounidenses y argentinas”.

Ante la consulta del diario, la oficina del FBI en Miami declinó hacer comentarios sobre la investigación o incluso sobre su existencia. En el lenguaje habitual de las agencias federales de Estados Unidos, esta negativa suele interpretarse como una confirmación indirecta de que existe algún tipo de investigación en curso.

La pesquisa en Estados Unidos comenzó a gestarse en 2025 a partir de la intervención de tres fiscales federales: Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington D.C., y Michael Berger, en el Distrito Sur de Florida. Gushue integra la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia y ha participado en investigaciones relacionadas con delitos financieros transnacionales. Berger, por su parte, condujo el caso que terminó con la condena en Miami del excontralor general de Ecuador Carlos Ramón Pólit Faggioni por lavado de activos, entre otros expedientes de relevancia internacional.

El ex vicepresidente de la UIF durante el gobierno de Mauricio Macri, Mariano Federici, explicó por qué, hasta ahora, salvo en la causa por presunta retención ilegal de impuestos que instruye el juez Diego Amarante, Claudio Tapia y Pablo Toviggino permanecen sin avances significativos en las distintas investigaciones abiertas en Argentina.

“El fútbol argentino concentra una enorme cantidad de recursos económicos, capacidad de movilización social, influencia política y prestigio simbólico. Es lógico que el poder quiera acercarse al fútbol. Lo preocupante es cuando el fútbol también comienza a necesitar del poder para garantizar su propia supervivencia”, afirmó.

“En ese momento, la relación deja de ser institucional y comienza a organizarse alrededor de favores, influencias y conveniencias recíprocas. Y ahí aparece la corrupción”, agregó.

Federici, especialista en prevención del lavado de dinero, sostuvo que “muchas veces imaginamos la corrupción como un funcionario recibiendo dinero en un sobre. Esa imagen existe, pero representa apenas una parte del problema. La corrupción más dañina es mucho menos visible”.

“Es aquella que consigue condicionar a las instituciones llamadas a controlarla. Es la que busca influir sobre los organismos de investigación, neutralizar los mecanismos de rendición de cuentas, debilitar los controles internos o generar incentivos para que determinadas investigaciones nunca avancen. La corrupción necesita dinero. Pero necesita todavía más impunidad. Y la impunidad no aparece sola. La impunidad se construye”, remarcó.

“Por eso creo que el fútbol termina siendo un espejo extraordinario de nuestra realidad en Argentina. Porque allí aparecen todos los dilemas que hoy atraviesan al país: concentración