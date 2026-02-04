Confirman que Bill y Hillary Clinton declararán ante el Congreso por el caso Jeffrey Epstein

La semana pasada el Departamento de Justicia publicó más de tres millones de páginas de documentos, 2 mil videos y 180 mil imágenes relacionados con la investigación.

Legisladores y víctimas criticaron el proceso por demoras, redacciones defectuosas y la exposición involuntaria de nombres de sobrevivientes, incluidas decenas de menores, lo que llevó al retiro temporal de miles de archivos mientras se revisan los procedimientos de protección de datos sensibles.

Por su parte, el presidente Trump dijo este lunes en la Casa Blanca que consideraba que el Departamento de Justicia debía dejar de lado el caso Epstein y volvió a negar cualquier tipo de implicación con el magnate.