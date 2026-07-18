Confirman la construcción en Argentina de una de las plantas de urea más grande del mundo e invertirán US$ 2.700 millones

Pampa Energía anunció la construcción de una planta de producción de urea granulada en el Polo Industrial de Bahía Blanca, que será una de las más grandes del mundo. El proyecto, cuyo objetivo es alcanzar una capacidad productiva de 2,1 millones de toneladas anuales hacia fines de 2029, representa la entrada de la empresa, liderada por Marcelo Mindlin, en un sector clave para el desarrollo agroindustrial y la balanza comercial argentina.

Esta iniciativa implica una diversificación inédita para Pampa Energía, que además aprovechará los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), diseñado para atraer capitales de gran escala mediante incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios a largo plazo.

El impacto económico del complejo será significativo una vez que opere a plena capacidad. Según estimaciones preliminares, aportará aproximadamente 1.000 millones de dólares anuales a las reservas del Banco Central, a partir de la sustitución de importaciones de fertilizantes y del aumento de exportaciones.

El enfoque del negocio exterior estará dirigido principalmente al mercado regional, especialmente a Brasil, principal socio comercial del bloque.

“Es la decisión de inversión más importante en la historia de Pampa y la más grande que emprendemos en años”, afirmó Marcelo Mindlin, presidente de la compañía. El empresario destacó que la puesta en marcha de esta planta permitirá al país alcanzar un autoabastecimiento clave, brindando previsibilidad en la cadena de costos de uno de los motores de la economía nacional.

El proyecto también responde a una fuerte dimensión geopolítica, en un contexto global de tensiones en las cadenas de suministro. Actualmente, el sector agropecuario argentino depende de fertilizantes importados en muchos casos de regiones con alta inestabilidad política y bélica, un riesgo que la producción local de esta planta busca neutralizar.

El complejo industrial funcionará como un nexo de valor agregado entre dos sectores dinámicos de la economía nacional. Permitirá conectar directamente las abundantes reservas de gas natural de Vaca Muerta con las necesidades logísticas y productivas del agro, transformando un recurso primario en un insumo industrial de alto valor.

El cronograma de obras prevé un plazo estimado de tres años y medio. En su etapa de mayor actividad, se requerirá la contratación directa de más de 3.500 operarios y técnicos. Una vez en operación, la planta demandará una plantilla permanente de aproximadamente 300 profesionales y operarios calificados, dando prioridad a la contratación de personal local de Bahía Blanca.

La construcción estará a cargo de la alianza entre Tecnimont, empresa de la Business Unit E&C Solutions del holding internacional MAIRE, y la constructora argentina SACDE, especializada en grandes obras de infraestructura.

En términos logísticos, el plan incluye el desarrollo de una nueva infraestructura portuaria propia, que optimizará los tiempos de carga y descarga de buques. Esta terminal privada no solo garantizará una salida eficiente de los productos destinados a la exportación, sino que también incrementará el volumen total de operaciones del puerto de Bahía Blanca, fortaleciendo su papel como nodo exportador.

El complejo se ubicará en una superficie de 80 hectáreas dentro del área portuaria, con conexiones directas a la red troncal de gasoductos que suministran el gas desde la cuenca neuquina. La infraestructura final incluirá una planta de amoníaco, dos líneas de producción capaces de despachar 6.000 toneladas diarias de urea granulada, silos de gran capacidad y sistemas automatizados de carga para camiones y buques.