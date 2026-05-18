Confirman el desarrollo del celular de OpenAI: sin apps, basado en IA y preparado para romper el mercado

En un mercado dominado por los iPhone de Apple y los dispositivos de Samsung, OpenAI avanza en el desarrollo de un proyecto que busca ir más allá de la competencia tradicional entre celulares. La compañía, liderada por Sam Altman, trabaja en un smartphone centrado completamente en inteligencia artificial, con una interfaz innovadora y diferente a la que prevalece en el mercado actual.

Las últimas informaciones acerca del proyecto fueron difundidas por el analista Ming-Chi Kuo, especialista en la cadena de producción tecnológica asiática. Según sus informes, OpenAI colabora con fabricantes y socios estratégicos para definir la base técnica del dispositivo antes de presentar un modelo final.

Entre las compañías involucradas destacan Qualcomm y MediaTek, que participarían en el desarrollo del procesador. Asimismo, figura Luxshare, empresa china fundada por Wang Laichun —exdirectiva de Foxconn— y que tiene un papel clave en el diseño y producción del futuro equipo.

### Un teléfono diseñado en torno a la inteligencia artificial

OpenAI no busca simplemente añadir funciones de inteligencia artificial a un celular convencional. La propuesta es construir un dispositivo en el que la IA sea el centro absoluto de la experiencia de uso.

Según Kuo, el teléfono no dependería de aplicaciones tradicionales ni de un sistema basado en íconos y menús. En su lugar, el usuario interactuaría mediante lenguaje natural con un agente de IA capaz de ejecutar tareas directamente.

El objetivo es que el usuario pueda solicitar acciones específicas —como reservar un vuelo, enviar un correo electrónico, realizar pagos o buscar información— y que el sistema complete automáticamente los pasos necesarios sin necesidad de abrir distintas aplicaciones.

Este enfoque implicaría un cambio profundo respecto al funcionamiento actual de los smartphones, donde cada servicio requiere aplicaciones independientes. La interfaz estaría organizada en áreas como Home, Actions, Memory e Inbox, y gran parte de la experiencia giraría en torno a la interacción conversacional.

Kuo sostiene que este tipo de dispositivos podría modificar el paradigma actual del mercado móvil, restando importancia a las tiendas de aplicaciones y fomentando un ecosistema basado en APIs (conjunto de reglas que permite la comunicación entre programas) y agentes de IA que operan en segundo plano.

### Producción, procesador y calendario: lo que se sabe sobre el celular de OpenAI

Aunque inicialmente se estimaba que la producción masiva comenzaría en 2028, nuevas filtraciones indican que el calendario podría adelantarse.

Según Kuo, OpenAI planea iniciar la fabricación en el primer semestre de 2027, con una proyección interna de distribuir alrededor de 30 millones de unidades entre 2027 y 2028.

El chip seleccionado para potenciar el dispositivo sería una versión personalizada de un próximo procesador de MediaTek, basado en la línea Dimensity 9600, aunque este componente aún no ha sido anunciado oficialmente.

El sistema combinaría procesamiento local y funciones en la nube: las tareas simples se ejecutarían directamente en el teléfono para mejorar la velocidad y eficiencia energética, mientras que las operaciones más complejas se realizarían en servidores externos.

Entre las especificaciones mencionadas figuran una arquitectura con doble NPU (unidad especializada en inteligencia artificial), memoria LPDDR6 y almacenamiento UFS 5.0.

También se habla de un sistema de procesamiento de imagen diseñado para optimizar la percepción visual del entorno, alineado con la idea de un dispositivo que analiza constantemente el contexto del usuario.

OpenAI considera que el teléfono es el formato ideal para registrar la actividad cotidiana y construir asistentes capaces de anticiparse a las necesidades de cada persona. El sistema podría analizar ubicación, hábitos, actividad y preferencias para ofrecer respuestas contextuales en tiempo real.

Este nivel de integración requiere un acceso mucho más profundo al hardware y a los sensores del dispositivo que el que permiten los sistemas operativos móviles tradicionales.

La intención de controlar tanto hardware como software recuerda el modelo empleado por Apple con el iPhone, aunque en este caso el enfoque estaría puesto en la automatización mediante inteligencia artificial.

### Otros dispositivos con IA que explora OpenAI

El smartphone no sería el único proyecto de hardware que OpenAI desarrolla internamente.

Diversos reportes mencionan otros prototipos centrados en la interacción natural con inteligencia artificial y alejados de las pantallas tradicionales.

Entre ellos se encuentra un bolígrafo inteligente capaz de digitalizar notas manuscritas y grabar mensajes de voz con integración directa de ChatGPT.

También circulan informaciones sobre un accesorio portátil de audio, similar a unos auriculares o dispositivo para la oreja, diseñado para ofrecer acceso manos libres a la IA mediante comandos de voz. Este proyecto habría sido denominado internamente «Sweetpea».

Por el momento, OpenAI no ha presentado oficialmente ninguno de estos productos ni ha confirmado fechas de lanzamiento definitivas. Sin embargo, las filtraciones revelan que la compañía ya trabaja en un ecosistema propio de hardware con la inteligencia artificial como eje central.