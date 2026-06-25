Confirman desaparición de promesa del fútbol venezolano

El fútbol venezolano atraviesa momentos de profunda incertidumbre tras confirmarse la desaparición de Yimvert Berroterán, jugador de la Selección de Venezuela Sub-20, en medio de los graves daños ocasionados por los recientes terremotos que sacudieron al país.

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) y el club Universidad Central de Venezuela (UCV) informaron que el joven futbolista fue visto por última vez en el sector de Los Corales, una de las zonas más afectadas por el fenómeno sísmico. Desde entonces, no se tiene información sobre su paradero, lo que ha generado gran preocupación en el entorno futbolístico venezolano.

Berroterán, de apenas 18 años, es considerado una de las promesas de las divisiones juveniles de La Vinotinto. Con proyección dentro del sistema de selecciones nacionales, se ha destacado por su habilidad técnica, su despliegue en el campo y su compromiso en cada convocatoria. En la Selección Sub-17, el mediocampista anotó tres goles en 17 partidos, consolidándose como una pieza clave en el proceso formativo de la federación.

A nivel de clubes, pertenece a la UCV FC, institución donde inició su carrera profesional. En la presente temporada, había disputado tres encuentros, sumando un total de 32 minutos en cancha, en un proceso de adaptación al máximo nivel. La búsqueda de Berroterán continúa mientras sus familiares, compañeros y las autoridades esperan novedades sobre su situación.