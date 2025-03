Confirmado: quién será el nuevo conductor de La Voz Argentina 2025

Telefe se encuentra calentando motores para el certamen de canto que muestra los grandes talentos del país.

Tras un largo periodo de especulaciones y de incertidumbre, y de lanzar nombres al aire como: Wanda Nara, Marley y Mariano Iúdica finalmente se confirmó el conductor de La Voz Argentina, un certamen que llegará con varias sorpresas, incluyendo importantes colaboraciones con un reconocido y querido canal de streaming.

El 14 de marzo se anunció a través de la red social X que, después de tantas idas y vueltas, Nicolás Occhiato fue seleccionado por la producción de Telefe para ser desempeñar el rol del el exitoso programa de canto aclamado por las familias argentinas.

Aunque aún no se sabe de una fecha exacta, todo indica que el ciclo comenzará entre abril y mayo de 2025 (cabe recordar que semanas atrás comenzaron los castings en diferentes puntos del país).

Otra de las novedades, y lo que más se destaca de esta edición es que Luzu, el canal de streaming, tendrá la exclusividad de ofrecer contenido adicional relacionado con el certamen.

«La Voz Argentina 2025 ya tiene nuevo conductor: Nico Occhiato. Además, Telefe firmó una alianza con Luzu, que tendrá contenido exclusivo a través de su plataforma de streaming», expuso la cuenta de Teleavisador.

En cuanto a los encargados de evaluar a los participantes, se mantendrán figuras de renombre: Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Diego Torres y Luck Ra.

Todavía quedan un punto del país para realizar el casting de La Voz Argentina 2025

En Córdoba el día martes 18 y miércoles 19 de marzo en el Hotel ACA – Dr. César Carman, ubicado en Av. Amadeo Sabattini 459.

¿Qué requisitos hay que tener para anotarse en el casting de La Voz Argentina 2025?

.Quienes deseen postularse deberán preparar tres canciones con distintos géneros. «Es fundamental traer canciones de diferentes estilos, además de la que elegiste como principal», informaron desde la web de Telefe.

.Además, aclararon que, si la primera elección es en inglés, tendrán que cantar una canción en español en otra oportunidad. En caso de saber solo canciones en inglés, deberán preparar una canción en español de manera obligatoria.

.Se pueden llevar instrumentos en caso de que sea necesario como una guitarra o ukelele. No está permitido llevar músicas acompañantes ni tampoco una pista.

.Es muy importante la elección del tema. No debe ser propio.

.Los castings no se harán en todas las provincias, por lo que las personas interesadas a postularse en el casting, deberán acercarse a los distintos puntos del país que ya fueron anunciados.