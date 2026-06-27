Confirmado: la deuda de un estadounidense promedio es mayor a 100.000 dólares, dice un nuevo estudio

La mayoría de los estadounidenses tiene deudas, con un promedio que alcanza los 104,755 dólares, según un estudio realizado por Freedom Debt Relief y citado por el Fort-Worth Star-Telegram. Esta cifra puede resultar abrumadora para algunos y manejable para otros, dependiendo de los ingresos, las necesidades familiares y el tipo de deuda adquirida.

El estudio señala que las principales fuentes de endeudamiento son las tarjetas de crédito, los préstamos para la compra de vehículos y las hipotecas. Además, al incluir los préstamos personales y estudiantiles, se destaca que la deuda constituye una parte significativa de la vida financiera de casi todos, aunque el nivel de endeudamiento varíe entre individuos.

La investigación también analiza las diferencias generacionales en materia de deuda. La Generación Z (18-28 años) debe en promedio 34,328 dólares; los millennials (29-44) tienen una deuda promedio de 132,280 dólares; la Generación X (45-60) cuenta con 158,105 dólares; los baby boomers (61-79) deben 92,619 dólares; y la llamada generación silenciosa (80 años o más) registra un promedio de 38,460 dólares. Los jóvenes presentan mayormente deudas con tarjetas de crédito y préstamos personales o para automóviles, mientras que la Generación X y los baby boomers están más comprometidos con las hipotecas.

El estudio resalta que casi todos los estadounidenses tienen al menos una deuda vigente, e incluso varias al mismo tiempo, con las siguientes proporciones: 95% tiene deuda en tarjetas de crédito; 61% posee un préstamo para coche; 42% una hipoteca; 38% un préstamo personal y 10% deuda estudiantil.

El desafío no radica únicamente en tener deudas, sino en determinar si estas son excesivas, es decir, si es posible cumplir con los pagos sin comprometer otros objetivos financieros como el ahorro para emergencias o la jubilación. Cuando la mayor parte de los ingresos se destina al pago de deudas o resulta difícil cubrir los mínimos de las tarjetas, es probable que el nivel de endeudamiento sea alto.

Una herramienta para evaluar la capacidad de pago es el índice de endeudamiento (DTI, por sus siglas en inglés), que se calcula dividiendo el total de pagos mensuales de deudas —incluyendo hipoteca o alquiler— entre los ingresos mensuales antes de impuestos. Por ejemplo, si los pagos mensuales son 1,200 dólares y los ingresos 3,000 dólares, el DTI es del 40%. Generalmente, un DTI inferior al 36% se considera saludable y facilita la aprobación de nuevos préstamos.

También es importante diferenciar el tipo de deuda. Los saldos elevados en tarjetas de crédito generan intereses que pueden causar estrés financiero, mientras que deudas consideradas “buenas”, como préstamos estudiantiles o hipotecas, permiten planificar pagos fijos y previsibles.

En este contexto, según Bankrate, para 2026 el principal objetivo financiero de los estadounidenses será pagar sus deudas. Para lograrlo, existen diferentes estrategias:

• Método bola de nieve: Priorizar el pago de las deudas con saldos más bajos para obtener motivación al liquidarlas.

• Método avalancha: Enfocarse en pagar primero las deudas con las tasas de interés más altas para ahorrar dinero.

• Liquidación de deudas: Negociar con los acreedores para pagar una cantidad menor a la adeudada, con empresas especializadas que actúan en nombre del deudor.

• Consolidación de deudas: Solicitar un nuevo préstamo para saldar varias deudas existentes, simplificando los pagos y, en ocasiones, obteniendo una tasa de interés más favorable.