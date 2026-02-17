Confirmado: el oficialismo retoca el artículo de las licencias médicas de la reforma laboral para votarla este jueves en Diputados

Tras una serie de idas y vueltas a raíz del polémico artículo de la reforma laboral que reduce los salarios durante las licencias por enfermedad o accidentes, el oficialismo decidió cortar por lo sano y resolvió modificar directamente el texto de la norma. «Tuvimos un error porque la ley original no distingue entre enfermedades. Tuvimos un error, lo reconozco», admitió Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario del Senado, en la noche de este lunes.

Ante el rechazo que despertaba en bloques aliados, al Gobierno se le empezaba a hacer muy cuesta arriba la aprobación de la ley tal como salió redactado el artículo del Senado. Primero desde las usinas del oficialismo ofrecieron atenuar el artículo a través de la futura reglamentación que hará el Poder Ejecutivo de la ley.

Pero en algunas bancadas, como la del PRO, consideraron que sería darle un cheque en blanco al Gobierno. Es algo con lo que básicamente no están de acuerdo porque, sostienen, la Casa Rosada ya les incumplió algunas promesas.

En otros bloques directamente consideraban que la corrección en la eventual reglamentación era «puro cuento». Que no había forma de cambiar el sentido del artículo en la reglamentación.

La segunda opción que lanzó el oficialismo fue la aprobación inmediata de una ley correctiva de un solo articulo. La idea había llegado a ser esbozada, incluso, por la jefa de la bancada libertaria del Senado, Patricia Bullrich. La ex ministra estuvo reunida este lunes con el Presidente en la Quinta de Olivos, donde analizaron las estrategias parlamentarias.

Finalmente, en la noche de este lunes, el Gobierno dio luz verde a que se modifique el artículo 44 de la reforma laboral, que sustituye el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Allí se establece que en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo y que impida dicha prestación, el trabajador cobrará el 50 % de su sueldo.

Y que si el impedimento a prestar servicios no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador del riesgo que implicaba para su salud percibirá el 75 % de la remuneración.

El enojo que encendió el artículo en amplios sectores empujó a la CGT a convocar a un paro general contra la administración de Javier Milei el día que se trate la reforma laboral en el recinto de Diputados.

Fuentes de la bancada de La Libertad Avanza de la Cámara baja confiaron a Clarín en la noche de este lunes que posiblemente este mismo martes harán una nueva redacción con los sectores aliados del artículo de la controversia.

«Queremos llegar al plenario ya con la redacción acordada con los aliados», dijeron en el bloque oficialista. Las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda están convocadas para este miércoles a las 14. El plan es llegar a ese plenario ya con el articulo consensuado.

La hoja de ruta del oficialismo es este miércoles -habrá expositores en el plenario, como por ejemplo los miembros de la conducción de la CGT- sacar dictamen de comisión y que el proyecto quede listo para ser votado.

La sesión será convocada nomás para este jueves, confirmaron fuentes oficiales. «Para la general estamos arriba de los 130 votos», aseguraron.

Pero por la modificación, la norma deberá volver al Senado.

Segunda parte del plan

La segunda etapa del plan es la siguiente: que las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta den dictamen de comisión al proyecto enviado con la modificación por Diputados este viernes. Como el reglamento del Senado es estricto, deberán esperar 7 días para llevar el despacho al recinto.

Así, si todo se encamina, el viernes 27 el Senado finalmente sancionaría la ley con la modificación. El Presidente ya contaría con su reforma el 1° de marzo, cuando inaugure las sesiones ordinarias del Congreso, tal como pretende.

Igual en sectores del oficialismo desdramatizan. Sostienen que «si no se llega para el 1° de marzo será el 2, lo que importa es la ley, no un día más o uno menos».

El oficialismo descartó de plano hacer otros cambios en el texto, como el que pide el PRO de que los salarios se puedan cobrar también a través de billeteras virtuales. «Eso va a quedar así», es decir como ya figura en la media sanción, subrayó Bullrich en declaraciones a TN.

Hay versiones de que entre sectores aliados persisten las diferencias con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que crea la reforma laboral y que apunta a financiar las indemnizaciones.

Pero en LLA dijeron: «Estamos bastante bien en FAL».