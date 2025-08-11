Conductor borracho destruyó camioneta de su patrón tras quedarse dormido al volante

Un hombre de 28 años provocó un aparatoso accidente en la avenida Castelli al 3350 al amanecer de este domingo. La Toyota Hilux que conducía quedó totalmente destruida tras chocar contra una columna de alumbrado y volcar.

Detalles del siniestro

El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 cuando:

  • El conductor perdió el control de la camioneta
  • Subió a la platabanda central
  • Impactó violentamente contra columna de alumbrado
  • Vehículo terminó volcado

Hallazgos preocupantes

Al llegar las autoridades:

  • Conductor admitió haberse quedado dormido
  • Presentaba intenso olor a alcohol
  • Se ordenó prueba de alcoholemia
  • Resultó con lesiones menores

Daños materiales

El impacto arrancó la columna de alumbrado y dejó la camioneta (propiedad del empleador del conductor) completamente destruida. El vehículo pertenece a un empresario del rubro náutico.

Consecuencias legales

El conductor enfrenta cargos por:

  • Manejo en estado de ebriedad
  • Daños a propiedad pública
  • Pérdida total de vehículo ajeno

