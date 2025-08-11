Conductor borracho destruyó camioneta de su patrón tras quedarse dormido al volante

11 de agosto de 2025 Lectores: 23
Un hombre de 28 años provocó un aparatoso accidente en la avenida Castelli al 3350 al amanecer de este domingo. La Toyota Hilux que conducía quedó totalmente destruida tras chocar contra una columna de alumbrado y volcar.
Detalles del siniestro
El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 cuando:
- El conductor perdió el control de la camioneta
- Subió a la platabanda central
- Impactó violentamente contra columna de alumbrado
- Vehículo terminó volcado
Hallazgos preocupantes
Al llegar las autoridades:
- Conductor admitió haberse quedado dormido
- Presentaba intenso olor a alcohol
- Se ordenó prueba de alcoholemia
- Resultó con lesiones menores
Daños materiales
El impacto arrancó la columna de alumbrado y dejó la camioneta (propiedad del empleador del conductor) completamente destruida. El vehículo pertenece a un empresario del rubro náutico.
Consecuencias legales
El conductor enfrenta cargos por:
- Manejo en estado de ebriedad
- Daños a propiedad pública
- Pérdida total de vehículo ajeno