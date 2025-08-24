Conductor alcoholizado provoca violento choque entre camionetas en Corrientes

24 de agosto de 2025 Lectores: 19

Un conductor en estado de ebriedad causó un grave accidente esta mañana en la intersección de Avenida J. R. Fernández y calle Esnaola, Corrientes Capital. El impacto fue de tal magnitud que una de las camionetas volcó y requirió rescate de bomberos para liberar a un ocupante atrapado.

Detalles del siniestro

El violento choque involucró:

Dos camionetas con graves daños materiales

Una unidad volcada sobre la calzada

Intervención de Bomberos para rescate

Servicio de Emergencia 107 atendiendo heridos

Consecuencias y atención

Resultados del impacto:

Un ocupante resultó lesionado

Traslado de urgencia a hospital capitalino

Presunta causa: impericia, velocidad y alcohol

Investigación policial en curso

Factores determinantes

Las autoridades investigan la influencia del alcohol y la velocidad excesiva como causas principales del siniestro. Este caso se suma a la preocupante estadística de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol al volante.