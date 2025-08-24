Conductor alcoholizado provoca violento choque entre camionetas en Corrientes

24 de agosto de 2025 Lectores: 19
Un conductor en estado de ebriedad causó un grave accidente esta mañana en la intersección de Avenida J. R. Fernández y calle Esnaola, Corrientes Capital. El impacto fue de tal magnitud que una de las camionetas volcó y requirió rescate de bomberos para liberar a un ocupante atrapado.
Detalles del siniestro
El violento choque involucró:
- Dos camionetas con graves daños materiales
- Una unidad volcada sobre la calzada
- Intervención de Bomberos para rescate
- Servicio de Emergencia 107 atendiendo heridos
Consecuencias y atención
Resultados del impacto:
- Un ocupante resultó lesionado
- Traslado de urgencia a hospital capitalino
- Presunta causa: impericia, velocidad y alcohol
- Investigación policial en curso
Factores determinantes
Las autoridades investigan la influencia del alcohol y la velocidad excesiva como causas principales del siniestro. Este caso se suma a la preocupante estadística de accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol al volante.