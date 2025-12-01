Conductor alcoholizado atropella a cuatro personas al huir de pelea en Charata

1 de diciembre de 2025 Lectores: 14

Un joven de 23 años, con 1,15 g/l de alcohol en sangre, atropelló a cuatro personas este domingo al escapar de una trifulca en una estación de servicio de Charata. Dos de las víctimas fueron derivadas al hospital de Sáenz Peña con traumatismo craneal y luxación de cadera, mientras el conductor se entregó espontáneamente a la policía.

Escalada de violencia en la vía pública

Minutos antes de las 9:00, una decena de jóvenes alcoholizados protagonizó una pelea masiva en una estación de servicio de la avenida Pringles. En medio del tumulto, Enzo Gramajo (23) abordó su Chevrolet Prisma y huyó del lugar atropellando a cuatro personas que se encontraban en su camino.

Gravedad de las víctimas

Los heridos, un hombre y tres mujeres de 22 y 23 años, presentaron:

• Politraumatismos múltiples

• Traumatismo de cráneo (una joven derivada a Sáenz Peña)

• Luxación de cadera (hombre derivado a Sáenz Peña)

Todos fueron asistidos inicialmente en el hospital Enrique V. de Llamas.

Entrega voluntaria y detención

Gramajo se presentó conduciendo su vehículo en la Comisaría local, donde admitió ser el responsable y fue sometido al test de alcoholemia. El resultado de 1,15 g/l supera ampliamente la ley de «alcohol cero» vigente en la provincia. La fiscal María Anton Rafart lo detuvo e inició una causa por «lesiones graves culposas».

Posible agravamiento de cargos

Las grabaciones de las cámaras de seguridad serán clave para determinar si la acusación se agrava, ya que podrían demostrar intencionalidad en la maniobra. El caso combina múltiples infracciones: violencia callejera, conducción bajo efectos del alcohol y fuga tras causar lesiones graves.

El incidente evidencia la peligrosa combinación entre alcohol, violencia juvenil y tránsito, poniendo en riesgo la vida de transeúntes en plena vía pública de una ciudad chaqueña.