«Condiciones necesarias y razonable»: qué pide Irán para volver a negociar con Trump mientras se agrava el conflicto en Ormuz

Irán afirmó este miércoles que retomará las negociaciones con Estados Unidos únicamente cuando se den las «condiciones necesarias y razonables» y aseguró estar preparado para defenderse ante posibles ataques.

Así lo expresó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en respuesta a la consulta sobre si Teherán se reuniría nuevamente con Washington para buscar una salida al conflicto, tras la incertidumbre generada por la suspensión de una reunión prevista para hoy en Pakistán.

Bagaei indicó que actuarán «cuando lleguemos a la conclusión de que existen las condiciones necesarias y razonables», sin detallar cuáles son esas condiciones. Subrayó que cualquier negociación buscará «materializar los intereses nacionales y consolidar los logros del pueblo iraní al frustrar los objetivos maliciosos de sus enemigos».

Sobre la extensión del alto el fuego indefinido anunciada ayer por el presidente estadounidense, Donald Trump, el portavoz afirmó que «la República Islámica de Irán no fue quien inició esta guerra» y que sus acciones han sido «legítima defensa frente a la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista (Israel)».

Desde el anuncio de Trump, no se habían registrado declaraciones oficiales iraníes, por lo que los comentarios de Bagaei resultan vagos por el momento.

En medio de este silencio político, la Guardia Revolucionaria iraní informó hoy sobre la incautación de dos buques en el estrecho de Ormuz por operar sin los permisos necesarios. Las embarcaciones fueron dirigidas hacia la costa iraní, en un hecho que representa una escalada del conflicto.

Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos permanecen estancadas tras días de incertidumbre sobre si las delegaciones encabezadas por JD Vance y el iraní Mohamed Baqer Qalibaf continuarían los diálogos en Islamabad, luego del primer contacto directo el 11 y 12 de abril.

Teherán reiteró hoy que no participará en nuevas rondas de diálogo mientras persista el bloqueo naval de sus puertos, medida que Washington mantiene vigente pese a la extensión del alto el fuego. Por su parte, Irán ha mantenido prácticamente bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz, por donde circula el 20 % del petróleo mundial, desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.