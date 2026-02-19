Condenaron a un trabajador municipal por desviar fondos: compró dos BMW y una casa de verano

Un extrabajador municipal de Bolton, una ciudad en el noroeste de Inglaterra, fue condenado este 18 de febrero a cuatro años y ocho meses de cárcel por desviar fondos públicos a sus cuentas bancarias. El hombre de 46 años uso el dinero para comprarse dos autos BMW y una casa de verano.

Entre 2015 y 2023, Richard Shaw transfirió cerca de 893.296 libras esterlinas, es decir, 1.2 millones de dólares, a nueve cuentas bancarias a su nombre, según detalló la Policía de Gran Mánchester (GMP) en un comunicado.

Hasta ser despedido, Shaw trabajó en el Equipo de Protección Financiera del Ayuntamiento de Bolton. Tenía a su cargo las cuentas de 120 personas que requerían la asistencia económica del municipio.

Sin embargo, fue suspendido cuando se descubrió «una mala gestión de los casos de nombramiento», y luego fue despedido por mala conducta en marzo de 2023.

El Ayuntamiento de Bolton lo denunció ante las autoridades, lo que dio inicio a una investigación por parte de la Unidad de Delitos Económicos y Cibernéticos de la GMP.

Shaw fue acusado de fraude y corrupción. Al ser arrestado, la policía encontró e incautó objetos de gran valor en su casa, como computadoras y una bicicleta. Además, se descubrió que hacía transferencias a diferentes mujeres.

También se determinó que gastó 100.000 libras en la compra de una casa de vacaciones en Lancashire y casi 18.000 libras en mejoras en el jardín.

Fraude y corrupción

«El acusado desempeñaba estas funciones para proteger los fondos de los usuarios vulnerables del servicio, mientras desviaba esos mismos fondos a sus propias cuentas bancarias. Un lobo financiero con piel de cordero dentro del ayuntamiento de Bolton», afirmó la fiscal Holly Nelson.

Al momento de ser detenido, Shaw negó los cargos en su contra, pero luego cambió su declaración y admitió ser culpable ante el Tribunal de la Corona de Bolton en diciembre de 2025.

«Él está arrepentido y quiere que se lo exprese. Dice que nunca debería haber hecho esto», sostuvo su abogada defensora Eleanor Brambell.

Al momento de dictar sentencia, el juez Michael Hayton aseguró que «la profundidad» de su engaño «fue impresionante». «Estoy convencido de que lo hiciste porque podías hacerlo. Es profundamente lamentable que no te descubrieran mucho antes», agregó, según detalló Daily Mail.