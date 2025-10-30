Condenaron a 5 años al preso que intentó matar a una fiscal durante un juicio en Mendoza

La justicia mendocina condenó a cinco años de prisión a Hugo Eduardo Arredondo Suárez, el preso que en 2023 amenazó con un cuchillo a la fiscal de Homicidios Claudia Ríos en medio de un juicio. En aquel momento, el agresor intentó apuñalar a la funcionaria, quien reaccionó de inmediato y se defendió con un aerosol de gas pimienta.

A dos años de aquel episodio, el agresor admitió la autoría del ataque durante un juicio abreviado, una instancia a la que se llegó tras un acuerdo entre la defensa y el fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Gonzalo Marzal, que sumó ese expediente a una causa de abuso sexual por la que fue el acusado había sido sobreseído.

La fiscal Claudia Rios y Hugo Arredondo.

Este martes, la jueza Belén Salido lo encontró culpable de los delitos de “amenazas agravadas por el uso de arma, en perjuicio a la fiscal Ríos; evasión en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad agravada y lesiones leves”.

Por estos días, señala el diario Los Andes, Arredondo cumplía una condena de prisión perpetua por el asesinato de Jorge Montilla (51), un comerciante que fue baleado en marzo de 2015, cuando le quisieron robar una camioneta Toyota Hilux. Después sumó otra pena por el crimen de Nicolás Lozano, un joven que fue apuñalado el 26 de diciembre de 2019 en el interior de uno los calabozos de la cárcel de Almafuerte.

El caso que este 28 de octubre lo volvió sentar en el banquillo de los acusados ocurrió el 13 de septiembre de 2023, mientras transcurría el debate oral en la sala 25 del Polo Judicial de Mendoza contra Arredondo y otros dos presos por la muerte de Lozano. Además de Ríos, estaban el juez Mauro Perassi y la defensora oficial Ximena Morales. Toda la escena quedó registrada por las cámaras del lugar.

En las imágenes de aquel momento se ve el instante en que el nuevamente condenado se levantó repentinamente del asiento, salió corriendo hacia donde estaba la fiscal e intentó atacarla con el arma. Sin embargo, la mujer se tiró hacia atrás y logró evitar la puntada.

En un análisis posterior, se observó que la fiscal y el preso no llegaron a tener contacto físico debido a la reacción de Ríos, quien enseguida huyó del espacio que ocupaba y se abrazó a un penitenciario que custodiaba la audiencia. Arredondo, por su parte, saltó una valla, salió del cuarto y tomó de rehén a un estudiante de derecho que presenciaba el debate.

Si bien inicialmente la causa contra Arredondo incluyó la “tentativa de homicidio y dos hechos de lesiones leves”, tras el estudio de las grabaciones la Justicia determinó que «no hubo intención de matar a la fiscal» y modificó la imputación a «amenazas agravadas».