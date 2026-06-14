Condenan en Miami a un youtuber argentino acusado de intentar secuestrar a una nena que lo mordió y logró escapar

Leonardo Venegas, rapero, youtuber y hermanastro del futbolista Marcos Senesi, fue declarado culpable este viernes por la justicia de Miami por abuso infantil e intento de secuestro de una niña afroamericana de seis años en un barrio vulnerable de la ciudad. Venegas, de 34 años y conocido en redes como «Ácido MC», habría llevado a cabo el hecho desde una camioneta todo terreno.

El episodio ocurrió el 4 de julio de 2023, durante la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos, cuando la niña jugaba con amigos frente a un complejo de departamentos en Miami-Dade. Según la fiscalía, Venegas realizó un primer intento de acercamiento ese día. Dos días después, regresó en un Range Rover blanco que llamó la atención de los niños del barrio. En un momento en que la pequeña quedó sola, el acusado la tomó del brazo intentando llevarse a la niña, quien reaccionó defendiéndose y le mordió el brazo, logrando escapar hacia su casa.

La madre de la niña, Teshia McGill, relató que Venegas le propinó una cachetada después de que la niña le mordiera. McGill destacó la valentía de su hija, quien colaboró proporcionando detalles físicos que permitieron la identificación y posterior arresto del acusado.

Durante la audiencia, Venegas negó los cargos y calificó a la víctima de mentirosa. Su defensa cuestionó la actuación policial, argumentando que la respuesta habría sido distinta si la niña hubiera vivido en un barrio acomodado. Además, el abogado sostuvo que Venegas recorría la zona como agente inmobiliario evaluando propiedades.

El fiscal Jared Lorenz señaló que Venegas «eligió a la niña equivocada» y, en su alegato, sostuvo que el imputado intentó aprovecharse de niños vulnerables en barrios alejados de su domicilio. La fiscal adjunta Alejandra De Lafuente agregó que, aunque Venegas reside en un apartamento frente al mar en Miami Shores, no suele frecuentar esa zona, pero sí barrios de bajos ingresos donde actúo en las fechas señaladas.

Entre las pruebas presentadas se incluyen grabaciones de cámaras de seguridad que muestran a Venegas merodeando por el complejo en las fechas denunciadas, y los testimonios de la niña y su familia. Tras dos horas de deliberación, el jurado concluyó que Leonardo Venegas es culpable tanto del intento de secuestro como del abuso infantil, delito por el cual presuntamente abofeteó a la niña antes de que ella lograra escapar.

Fuentes judiciales informaron que resta la imposición de la sentencia, con una pena máxima prevista de prisión perpetua.