Condena al ex de Julieta Prandi: así fue el momento en que se llevan detenido a Claudio Contardi

Un momento convulsionado se vivió en Campana, luego que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 se leyera la sentencia para Claudio Contardi (57), quien fue encontrado culpable de abuso sexual contra su expareja Julieta Prandi: 19 años de prisión.

De buzo celeste, jean y zapatillas, Contardi esperó por el veredicto junto a su abogado Claudio Nitzcaner, quien dejó de representarlo apenas se conoció el fallo del caso. En todo momento, el contador se mostró tranquilo y esa descripción no cambió cuando se realizó la lectura del fallo que lo sentenció.

Ya sin el biombo que los separó durante las audiencias pasadas, Prandi no estuvo en la sala para cuando se dio veredicto. Justamente, la lectura del fallo coincidió con la llegada de la actriz quien permaneció varios minutos en la puerta del juzgado intentando sortear la gran cantidad de periodistas que aguardaban por su entrada.

Tras la lectura del fallo, la Policía detuvo al condenado. Lo esposó y lo retiró de la sala por una de las puertas traseras. Luego sería retirado del lugar para ser trasladado transitoriamente a la DDI de Zárate, ya que por el momento no hay cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

El momento en que la Policía se lleva a Claudio Contardi tras la sentencia de 19 años de prisión. Foto Pablo Elías.

Una vez que se llevaron a Contardi de la sala, Prandi ingresó junto a su pareja actual, Emanuel Ortega, su abogado Fernando Burlando, y amigos y familiares que, uno a uno, esperaron para abrazarla.

«Que viva el infierno que yo viví», declaró Prandi a su salida de tribunales luego de que la sentencia fuera ejecutada. Sobre la condena, la modelo consideró que «19 años es una pena ejemplar, podría ser más, podría ser de por vida», pero rescató que la cantidad de años es similar «al infierno que yo viví, que fueron 20. Lo importante es que la justicia decidió y se lo llevaron preso», declaró.

Julieta Prandi se abraza con su hermana antes de ingresar al Juzgado de Campana por el juicio contra su ex marido, Claudio Contardi. Foto: Pablo Elias

«Esto tiene que marcar un precedente, tiene que ser un antes y un después, no puede ser un infierno hacer una denuncia y demostrar lo que una vivió, someterse a infinidad de pericias cuando del otro lado no hay algo que los obligue, algo que de garantías», expresó Prandi. «Hoy empiezo a vivir», se sinceró.

A su vez, Fernando Burlando, abogado de Prandi, consideró que la condena de 19 años fue «ajustada a la situación» y adelantó que verán los fundamentos del tribunal antes de decidir cómo seguir con la causa.

La primera foto de Claudio Contardi detenido en Zárate

Claudio Contardi fue trasladado a la DDI de Zárate tras ser condenado a 19 años de prisión.

Julieta Prandi y Claudio Contardi: una relación tormentosa

Prandi se separó de Contardi durante el 2018, tras 10 diez años de relación y dos hijos en común: Mateo y Rocco. En principio, la conductora no brindó detalles de su distanciamiento, y sólo se limitó a explicar que hubo “diferencias irreconciliables y mentiras”. Pero luego de unos años se develó que la situación era más grave: lo denunció por abuso sexual y violencia familiar.

“No fui violada una vez, fui violada infinidad de veces. No fue lo único que me pasó, me aislaron, maltrataron, me humillaron, me apartaron de mi familia, me quedé sola. Lo único que pido es que este tribunal haga justicia, que lo que me queda de vida lo tenga en paz”, había dicho Prandi el pasado viernes en la instancia final del juicio, dejando en claro lo tormentosa que resultó dicha relación.

En los alegatos finales, Fernando Burlando, representante de Prandi, había solicitado la pena máxima de 50 años de prisión para el empresario. La solicitud de pena se basa en el delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño mental a la víctima».

En tanto, el fiscal Christian Fabio había pedido una condena de 20 años de prisión, mientras que la defensa de Contardi pidió la absolución o que fuera condenado a la pena menor, que era de hasta 10 años.