Concurso literario la letra rosa por el cáncer de mamas

La Dr. Laura Ruiz Díaz, médica especialista en mastología y creadora del concurso, junto a la Lic. Beatriz Martínez y el Colegio Médico de Misiones, convocan nuevamente este año a formar parte de un espacio donde la escritura se convierte en una herramienta para crear conciencia sobre la prevención del cáncer de mama.

El certamen continúa creciendo como una iniciativa que impulsa a las personas a expresar sus emociones, vivencias o historias ficticias relacionadas con esta enfermedad, en un acto profundo de empatía y compromiso social.

El jurado está integrado por Juan Núñez, Osvaldo Mazal y Rita Figueredo.

Este concurso es una forma de contribuir a la concientización sobre la temática del cáncer de mama. A través de las letras se pueden transmitir muchas emociones y contribuir a salvar vidas.

Este año el lema es "Tu historia puede salvar vidas" y justamente hace alusión al hecho que nos damos cuenta que detrás de toda historia hay también una voz que nos puede contar algo.

Es una forma de llegar a la sociedad de diferentes formas para tomar conciencia de la

prevención del cáncer de mama. Agradezco a los que nos apoyan siempre y a todas aquellas personas que se suman este año a La Letra Rosa.".

¿Quiénes pueden participar?

Todas las personas mayores de 18 años, de cualquier lugar del mundo de habla hispana. No es

necesario ser escritor profesional.

Las categorías son: Cuento, Narrativa (crónica) y Poesía.

Los requisitos incluyen:

• Máximo 2 carillas

• Formato: PDF – Fuente Times New Roman o Arial, tamaño 12, interlineado 1.5

• Firmar con seudónimo

• Incluir en archivo aparte: nombre completo, edad, dirección, teléfono, correo

electrónico y seudónimo.

Desde hoy 20 de agosto, fecha del lanzamiento y hasta el día 20 de septiembre de 2025, se

recibe el material literario.

Premios y reconocimientos:

Las mejores obras serán reconocidas con certificados y formarán parte de una antología

especial. Además, habrá otros premios y distinciones especiales otorgados durante el evento.

Todos los participantes recibirán un certificado digital de participación.

Las obras serán publicadas en la web de la Dra Laura Ruiz Diaz y en medios gráficos de

Misiones.

Los autores seleccionados serán contactados una vez que el jurado haya realizado la

evaluación final.

Cómo participar

Enviar la obra y los datos personales a:

– certamenlaletrarosa@gmail.com

-Asunto del correo: “Participación VI Certamen La Letra Rosa”

Contacto y más información:

– www.lauraruizdiaz.com

– concursolaletrarosa@gmail.com

-Instagram: @mastologalauraruizdiaz

Acto de premiación:

La entrega de premios se realizará el jueves 10 de octubre de 2025, a las 18 horas, en el Colegio Médico de Misiones, ubicado en calle Salta 2255, de Posadas.