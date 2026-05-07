Con una queja ante la Corte, el Gobierno pide que le revoquen a Cristina Kirchner la pensión de privilegio

La ANSES presentó este miércoles un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para solicitar la revocación de la medida cautelar dictada la semana pasada por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que restituyó la pensión por viudez a la expresidenta Cristina Kirchner. Esta pensión, originalmente suspendida por el gobierno de Javier Milei, corresponde a su antecesor Néstor Kirchner.

El Ministerio de Capital Humano manifestó que la ANSES agotará todas las instancias judiciales para impedir que la exmandataria perciba estas asignaciones, dado que está condenada en sede penal por delitos contra la Administración Pública. Asimismo, destacó que existen múltiples fundamentos legales que respaldan el recurso presentado ante la Corte para evitar que Cristina Kirchner sea beneficiada con un régimen de privilegio.

El organismo calificó de inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una millonaria pensión de privilegio, mientras además reclama el cobro de una jubilación honorífica también de carácter excepcional.

El conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando el gobierno de Milei suspendió la jubilación de privilegio de Cristina Kirchner luego de que su condena a seis años de prisión por corrupción fuera ratificada por la justicia. El monto que debía dejar de recibir superaba los 21 millones de pesos mensuales.

Desde entonces, se desató una batalla legal entre la exmandataria y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para recuperar este beneficio que, según la ley 24.018, se otorga con carácter excepcional y extraordinario como reconocimiento al honor, mérito y buen desempeño en el cargo.

Los reclamos y las decisiones judiciales atravesaron distintos juzgados de la seguridad social, incluyendo apelaciones y amparos. La semana pasada, la sala II de la Cámara de Apelaciones rechazó una presentación de ANSES tras haberse restablecido la pensión a Cristina Kirchner mediante una medida cautelar en una instancia anterior.

En su recurso, el gobierno cuestionó la decisión judicial que ordenó volver a pagar la pensión y señaló que en el caso de Cristina Kirchner existe una prohibición expresa para cobrar dicho beneficio debido a la condena e inhabilitación absoluta que pesa sobre ella, argumentando que no existe derecho alimentario afectado. De este modo, consideró que la sentencia recurrida incurrió en una errónea aplicación del derecho.

Cristina Kirchner, de 73 años, cumple desde junio de 2025 una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, cumplida bajo prisión domiciliaria y con monitoreo electrónico en su residencia de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.