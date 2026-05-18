“Con un par de clicks”: Federico Sturzenegger contó por qué Argentina logró quedarse con gran parte del cupo para exportar miel sin arancel a la Unión Europea

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, destacó el desempeño de los exportadores argentinos de miel tras agotarse en tiempo récord el primer tramo del cupo sin arancel habilitado por la Unión Europea (UE) para el Mercosur. Atribuyó este resultado a la eliminación de trabas burocráticas y a la digitalización de los certificados de origen.

En un extenso mensaje publicado en la red social X, el funcionario explicó que la clave estuvo en un sistema de autocertificación digital, impulsado por el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, que permitió a las empresas argentinas acceder rápidamente al beneficio comercial apenas entró en vigencia el nuevo esquema acordado entre el Mercosur y la Unión Europea.

“Mientras los productores uruguayos, brasileños y paraguayos seguían corriendo con los papeles de un lado para el otro con las cámaras, nuestros productores ya tenían todo resuelto, presentaron y se llevaron la cuota”, afirmó Sturzenegger en su publicación.

El ministro indicó que el sistema de autocertificación de origen, aceptado por la Unión Europea, permite a las empresas declarar bajo juramento el origen de la mercadería para acceder a los beneficios arancelarios. Aunque el tratado otorgaba hasta tres años para implementar este mecanismo, Argentina decidió adelantarlo y habilitar desde el primer día un trámite completamente digital.

Según Sturzenegger, esta herramienta permitió que los exportadores argentinos gestionaran “con un par de clicks” la certificación validada por el Estado nacional, evitando demoras administrativas y facilitando el acceso inmediato al cupo preferencial.

Asimismo, destacó que el resultado no respondió únicamente a los cambios administrativos impulsados por el Gobierno, sino también a la rápida reacción del sector privado argentino. “Obviamente, también fue clave la capacidad y rapidez de nuestros productores. Bravo, bravísimo”, señaló, valorando la velocidad con la que las empresas locales aprovecharon la apertura del cupo preferencial para concretar operaciones hacia Europa.

En este sentido, el funcionario defendió la política de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei. Según afirmó, la salida de diversos trámites y certificaciones de la órbita del INTI permitió que el sector privado operara “con la rapidez que exige el mercado y no con los tiempos indolentes de la burocracia”. Para Sturzenegger, el caso de la miel refleja “la necesidad de sacar al Estado de todos los trámites posibles” y concentrar la intervención oficial únicamente en los controles esenciales.

La velocidad con la que se agotó el cupo generó cuestionamientos por parte de exportadores de Uruguay y Paraguay, que criticaron el sistema de asignación al considerar que terminó beneficiando principalmente a operaciones realizadas desde Argentina y Brasil.

El mecanismo establece un volumen inicial de 7.500 toneladas libres del arancel histórico del 17,3%, aunque para este año el cupo efectivo es menor porque se aplica únicamente entre mayo y diciembre. De todas formas, para 2026 quedaron habilitadas 5.000 toneladas distribuidas por trimestres. El primer tramo, correspondiente al período mayo-junio, contemplaba 1.400 toneladas y ya fue completamente utilizado en apenas unos días.

El esquema actual funciona bajo el criterio FIFO (First In, First Out), es decir, “primero en entrar, primero en salir”, mientras los países del Mercosur continúan negociando un reparto definitivo de cuotas entre países.

El sistema volverá a abrirse el 1 de julio con un nuevo tramo de 1.800 toneladas para el período julio-septiembre, mientras que otras 1.800 toneladas estarán disponibles entre octubre y diciembre.

El acuerdo prevé además una expansión gradual del volumen libre de aranceles: en 2027 el cupo ascenderá a 15.000 toneladas anuales y continuará creciendo progresivamente hasta alcanzar 45.000 toneladas en 2031.

Uno de los primeros embarques argentinos realizados bajo este nuevo esquema fue concretado por la firma Apícola Danangie, que exportó 22 toneladas de miel a Alemania sin pagar aranceles, un hecho que el sector consideró histórico para la actividad.

Argentina produce en promedio unas 80.000 toneladas de miel por año y exporta cerca del 95% de su producción, consolidándose como uno de los principales jugadores mundiales del mercado apícola. La actividad está presente en 22 provincias, cuenta con más de cuatro millones de colmenas registradas y alrededor de 1.200 salas de extracción habilitadas. La provincia de Buenos Aires concentra el 44% de la producción nacional.