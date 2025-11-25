Con un gol agónico, Racing le dio otro golpe a River y avanzó a cuartos

El equipo de Gustavo Costas superó por 3 a 2 a los dirigidos por Marcelo Gallardo, que terminan el año con las manos vacías. Los de Avellaneda esperan por Lanus o Tigre.

Racing le dio un nuevo golpe de knock out a River al eliminarlo del torneo local en un partidazo que finalizó 3 a 2 con un gol agónico en el descuento del complemento. La Academia espera por el rival de Lanús y Tigre.

El equipo de Gustavo Costas golpeó rápidamente a River con un gol a los 3 minutos, anotado por Santiago Solari de cabeza luego de un centro de Gabriel Rojas. Luego del tanto, el Millonario buscó reaccionar con un disparo desde afuera del área de Marcos Acuña atrapado por Facundo Cambeses y otro remate de Maximiliano Salas, que salió desviado.

No obstante, las situaciones más claras del equipo de Marcelo Gallardo se produjeron con disparos violentos de Sebastián Driussi e Ignacio Fernández en la misma jugada, ambos bloqueados por el arquero de la Academia. Pese a que River tuvo varios avances en el campo de Racing con las participaciones de Thiago Acosta, luego no volvió a inquietar en el primer tiempo.

En tanto, Rojas contó con una chance para ampliar el marcador a favor del conjunto de Gustavo Costas con un tiro libre que salió desviado por arriba del arco de Franco Armani, mientras que después Tomás Conechny cabeceó la pelota y su remate se fue cerca. Además, Agustín Almendra tuvo un nuevo tiro libre para Racing y el arquero del conjunto de Núñez evitó el gol.

En el segundo tiempo, los de Núñez llegaron al descuento de la mano de Ian Subiabre. Minutos después, los dirigidos por Marcelo Gallardo dieron vuelta el encuentro a través del pie de Juan Fernando Quintero.

La Academia llegó al empate a través de un gol en contra de Lucas Martínez Quarta. Y sobre el final del partido, cuando se jugaban los últimos minutos del tiempo adicional, Gastón Martirena sentenció el partido.

Gallardo dispuso realizar varias modificaciones en el equipo titular para enfrentar a Racing luego del empate 0-0 con Vélez en la última fecha del torneo, ya que Gonzalo Montiel reemplazó a Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta a Juan Carlos Portillo, Marcos Acuña a Milton Casco, Acosta a Santiago Lencina y Fernández a Giuliano Galoppo.

Por su parte, el DT de la Academia, Gustavo Costas, resolvió que Gastón Martirena juegue por Facundo Mura, Nazareno Colombo por Marco Di Césare, Santiago Sosa por Alan Forneris, Juan Ignacio Nardoni por Bruno Zuculini, Almendra por Richard Sánchez y Conechny por Duván Vergara, luego del triunfo 1-0 sobre Newell’s.

Racing vs. River: formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Santiago Sosa, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Thiago Acosta; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.