Con un gol agónico de Matías Gallardo, Instituto le empató a Lanús en un partidazo

El encuentro presentaba realidades opuestas, con un equipo cordobés urgido de puntos y un conjunto del sur bonaerense que atraviesa un gran momento. El partido era clave para el futuro inmediato de ambos, ya que Instituto buscaba frenar su mal arranque y Lanús pretendía confirmar su candidatura en la pelea por el campeonato.

En este marco, Jara, de penal, adelantaba a la «Gloria» en el primer tiempo, pero Marcich y Marcelino Moreno lo daban vuelta para el «Granate» en el complemento. En el tercer minuto de tiempo agregado, y de cabeza, Gallardo puso el 2-2 agónico.

Insituto comenzó el Torneo Apertura con dos derrotas consecutivas frente a Vélez y Platense, resultados que precipitaron el final del ciclo de Daniel Oldrá. El entrenador dirigió 22 partidos, con apenas cuatro victorias, y su salida dejó al equipo sin rumbo definido.