Con un fuerte alegato contra EE.UU., los abogados de Cristina Kirchner pidieron 15 años de prisión para Sabag Montiel y su ex novia por el intento de asesinato

Con un fuerte discurso contra Estados Unidos e Israel, el presidente Javier Milei y los medios de comunicación, los abogados de Cristina Kirchner pidieron este miércoles que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte sean condenados a 15 años de prisión como coautores del atentado contra la expresidenta. En cambio, para intentar desarmar la acusación de que el intento de asesinato no fue obra del grupo de marginales llamados “Los Copitos”, sino de algún supuesto poder político oculto, los letrados no acusaron a Nicolas Carrizo, el jefe de ese grupo que vendía copos de azúcar.

La expresidenta Cristina Fernández Kirchner declara en los tribunales de Comodoro Py el marco del por el intento magnicidio. Foto Guillermo Rodriguez Adami

Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal acusó del delito de tentativa de homicidio agravado a Sabag y su ex novia en el comienzo de los alegatos del juicio oral y público ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6).

Sabag Montiel Nicolas en el juicio.

El brasileño Sabag Montiel fue quien gatilló dos veces una Bersa calibre 32 a centímetros de la cabeza de la expresidenta la noche del 1° de septiembre de 2022 y su entonces novia, Uliarte, según la querella, tuvo un rol de “organizadora” del atentado que no fue prevenida por la custodia de la entonces vicepresidenta y ni la de su anillo de seguridad de militantes de La Cámpora.

Ubeira desarrolló una supuesta teoría del odio contra la ex presidenta e hizo eje de una tapa de la revista Noticias titulada “El Goce de Cristina” del año 2012 y luego insinuó que Estados Unidos estaba detrás del intento de asesinato.

Recordó que la ex presidenta dijo una vez “si me pasa algo miren al norte” y aclaró que no se refería a Bolivia, sino a Estados Unidos a cuyo gobierno atribuyó el impulso de las investigaciones por corrupción contra su clienta y el presidente de Brasil, Lula Da Silva. Y que el designado embajador de Donald Trump, Peter Lamelas “sí lamelas en plural” viene con la orden de presionar en los juicios contra Cristina.

Cristina Fernandez De Kirchner declara durante el juicio por intento asesinato ante TOF 6 Argentina.

Primero, Ubeira firmó que “Irán no tuvo nada que ver con el atentado a la AMIA” y dijo con ironía que si en otro juicio oral van a eventualmente condenar a Cristina por el encubrimiento de cinco iraníes en ese ataque de 1994 “agranden las cárceles porque van a tener que ir, también, los diputados y senadores” que ratificaron el Memorándum de Entendimiento con irán de 2013. Ubeira fue el abogado del ex comisario Juan José Ribelli quien fue acusado y luego absuelto de haber participado de la venta de la Trafic usada como coche bomba. Destacó que “gracias a Cristina y a mi se levantó el secreto de inteligencia” y se cayó “la causa AMIA, la más prefabricada de todas”.

Luego afirmó que el ex fiscal de la AMIA Alberto Nisman “se suicidó y ahora” con el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich “lo quieren convertir en un asesinato”.

Los abogados de la expresidenta solicitaron sumar los agravante del uso de armas de fuego; la segunda, por haber sido cometido el delito “por un hombre contra una mujer” mediando “violencia de género”.

Aldazabal crítico de la jueza María Eugenia Capuchetti, a quien acusó de haber entorpecido la investigación.

“No hizo nada. Obstruyó todo”, afirmó Aldazabal sobre la jueza que aun tiene la parte residual de la causa, sobre todo el rol de la custodia de Cristina y de la Policía Federal.

Brenda Uliarte en el juicio.

El próximo 20 de agosto será el turno de la fiscal de juicio Gabriela Baigún de formalizar la acusación contra los acusados y después, les tocará a las defensas.