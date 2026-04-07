Con sus figuras ya convertidas en mega estrellas, Euphoria estrena tercera temporada: que habrá de nuevo (y de conocido) con un salto narrativo de cinco años

Se termina la espera para los seguidores de una de las series más destacadas de los últimos años. Este domingo 12 de abril llega a HBO Max la tercera temporada de Euphoria, que promete conservar el espíritu de las anteriores entregas, centradas en los personajes originales, pero incorpora cambios estructurales significativos y algunas sorpresas para premiar la fidelidad del público.

La serie, que comenzó como un drama adolescente con sus sombras y complejidades, catapultó a sus protagonistas Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi a la condición de figuras centrales en la industria cinematográfica, alcanzando mayor popularidad y reconocimiento internacional que en sus inicios.

Entre la segunda y la tercera temporada han transcurrido cuatro años, un salto temporal que permite que los personajes crezcan junto con los actores, ya más cerca de los 30 que de la adolescencia. En la trama, la historia se sitúa cinco años después de la última escena vista en 2022.

HBO confirmó que esta temporada tendrá un total de ocho episodios.

**Personajes que regresan**

*Rue Bennett (Zendaya)*

Zendaya debutó en Euphoria con 22 años y ahora, en 2026, cumple 29, llegando a esta etapa con dos premios Emmy por su compleja interpretación. Según el tráiler, su personaje enfrenta una nueva situación de peligro inminente. Actualmente en México y al borde del abismo, Rue es perseguida por Laurie, la mafiosa que en la temporada anterior le entregó una valija cargada de drogas. Su apariencia también refleja un cambio notable, mostrando un descuido que se refleja en su nuevo look.

*Jules Vaughn (Hunter Schafer)*

Hunter Schafer entró a la serie con 20 años y hoy tiene 27. Aunque su apariencia no muestra un cambio drástico, su expresión corporal evidencia el paso del tiempo. Jules parece alejada de los traumas de su adolescencia, mostrarse estable, pero los fantasmas reaparecen abruptamente y su fragilidad recuerda a aquella que conocimos en el estreno de la serie.

*Nate Jacobs (Jacob Elordi)*

Jacob Elordi, que tenía 21 años al inicio de la serie y ahora suma 28, ha destacado en éxitos como Saltburn, Priscilla y Frankenstein. El tráiler muestra a un Nate aparentemente estable en su vida cotidiana, casado con Cassie, pero la tranquilidad hogareña se ve amenazada por las tensiones generadas en los negocios de los otros Jacobs.

*Cassie Howard (Sydney Sweeney)*

Sydney Sweeney, a sus 28 años, se ha consolidado como una de las actrices más codiciadas de Hollywood. Su personaje revela un claro desgaste tanto en el aspecto físico como emocional. La obsesión por la perfección ha dejado huellas visibles en Cassie.

**Nuevas incorporaciones en la tercera temporada**

Al elenco original, que incluye a varios personajes más allá de los cuatro protagonistas, se suman figuras internacionales de peso, con la cantante española Rosalía a la cabeza. También participan Trisha Paytas, conocida por sus videos virales en YouTube; Adewale Akinnuoye-Agbaje, reconocido por sus papeles en Lost y Escuadrón Suicida; y el actor australiano Toby Wallace, premiado por su trabajo en Babyteeth y protagonista de la serie Pistol.