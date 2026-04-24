Con sueldos planchados, las coberturas de salud son el gancho que ofrecen las empresas para atraer talento

En un mercado laboral marcado por una menor rotación y sueldos estancados, tanto empresas como profesionales buscan obtener ventajas en las negociaciones. Ante el escaso margen para ajustar salarios, los beneficios adicionales, encabezados por los planes de salud, cobran mayor protagonismo.

Según datos de la consultora Michael Page, en 2026 las empresas priorizan la eficiencia y el control de costos por sobre la expansión. Mientras que en 2025 un 41% de las compañías estimaba incrementar su plantilla, para 2026 solo el 30% tiene previsto hacerlo.

De acuerdo con la Guía Salarial 2026 de Michael Page, 7 de cada 10 profesionales consideran que su salario es regular o están insatisfechos con él, y un 58% exige aumentos superiores al 20% para cambiar de empleo. Por su parte, la mayoría de las empresas no contempla estas expectativas salariales: solo el 8% planea otorgar incrementos superiores al 20%, y un 40% prevé ajustes equivalentes al índice de precios al consumidor (IPC) durante el año.

“Las cifras reflejan que, frente a una oportunidad laboral, los profesionales piden un 20% más que su salario actual. A su vez, las empresas atraviesan un proceso de mayor eficiencia y control de costos, lo que las lleva a replantear cuánto están dispuestas a pagar por el talento que necesitan”, señala Francisco Scaserra, Senior Director de Michael Page.

Ezequiel Arcioni, también Senior Director de la consultora, agrega: “Ha reaparecido la brecha entre lo que las empresas están dispuestas a ofrecer y lo que los empleados demandan. Esta diferencia había disminuido en 2025”.

Frente a esta brecha, los beneficios alternativos cobran relevancia. El estudio destaca que el plan de salud es el beneficio más valorado actualmente, un aspecto clave en un contexto en el que las cuotas de las prepagas aumentaron más del 250% en los últimos dos años.

Otro requerimiento relevante es la flexibilidad, que no se limita a un formato híbrido entre trabajo presencial y remoto, sino que también implica contar con un esquema personalizado de beneficios.

Sectores como Finanzas, Logística, Ingeniería, Ventas, Marketing, Recursos Humanos, Salud y Tecnología enfrentan dificultades para contratar profesionales, situación que afecta al 35,4% de las empresas encuestadas.

El estudio revela que el 94% de los candidatos prefieren una propuesta personalizada que incluya beneficios en salud, modalidad de trabajo (el 78% rechaza modelos 100% presenciales), vacaciones y bonos. Sin embargo, el 71% de las empresas ofrece paquetes estandarizados para toda su plantilla.

Entre los beneficios, el plan de salud lidera con un 82,3% de menciones, seguido por la flexibilidad (57,6%), bonos por desempeño (55,8%) y apoyos como vales, despensa o comedor (46,6%).

Además, el 47% de quienes trabajan bajo un modelo híbrido afirmaron que buscarían otro empleo en caso de regresar al modelo 100% presencial. Hace un año, dos de cada tres manifestaban esta intención.

“Las empresas no priorizan el desarrollo profesional, mientras que los candidatos lo consideran un factor crítico. Esto genera una alta intención de cambio y baja satisfacción laboral. El desafío no es solo qué ofrecer, sino cómo adaptarlo a cada talento. En ese sentido, los candidatos demandan adaptabilidad, pero las empresas continúan ofreciendo paquetes rígidos”, concluyen los ejecutivos.

Para la elaboración de la Guía Salarial Argentina 2026, Michael Page recopiló 600 respuestas de empresas de distintos tamaños y 1.332 de profesionales mediante una encuesta realizada en febrero de este año.