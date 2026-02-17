Con precios congelados y algunos descuentos, cuánto cuestan en febrero los 10 autos más baratos de Argentina

Mientras que el incremento promedio de precios en febrero fue del 2,2%, ubicándose por debajo del último índice inflacionario, hubo marcas que decidieron congelar los valores de toda su gama o de modelos específicos.

Dentro de esa lista, Chevrolet y Hyundai son las únicas que tienen opciones entre los 10 más baratos del mercado.

Por otro lado, Honda, Kia y DS además ofrecen descuentos de varios miles de dólares en algunos modelos puntuales.

Esta política, sumada a las distintas propuestas de financiación a tasa 0, son las principales herramientas utilizadas por las marcas para mantener el ritmo de ventas conseguido en 2025 (el mejor desde 2018) y recuperarse de la leve baja (5%) registrada en enero.

Los 10 autos más baratos del mercado

Los autos más económicos corresponden al segmento de vehículos citadinos y compactos, que a su vez representan el mayor volumen del parque automotor.

Si se compara con el año pasado, a principios de 2025 ninguno de los modelos más baratos superaba la barrera de los $ 25 millones; incluso dos, el Renault Kwid y el Fiat Mobi, costaban menos de $ 20 millones.

Actualmente no solo no quedan autos por debajo de los $ 25 millones, si no que la mayoría de los «más baratos» están más cerca de llegar a los $ 30 millones.

La novedad más importante en esta lista es la aparición de un auto eléctrico entre los más económicos del mercado. Se trata del JMEV Easy 3, un modelo chino importado por el Grupo Antelo, que acaba de llegar al país.

1- Renault Kwid: $ 26.050.000

Es el modelo más barato del mercado, aunque en febrero aumentó un 2%. La gama está compuesta por dos versiones (Iconic Bitono y Outsider) que cuestan lo mismo y llevan el motor tricilíndrico 1.0 litros de 66 caballos de fuerza, asociado a una caja manual de 5 velocidades.

El retorno del auto chico de la marca del rombo (se había ofrecido desde 2017 hasta 2021), incluyó mejoras de equipamiento, como la inclusión del control de estabilidad (ESP) y mayor conectividad.

En diciembre pasado, este modelo tenía un precio de lista de $ 26.510.000. La versión 100% eléctrica (Kwid E-Tech) cuesta $ 35.320.000 y es el modelo con esta tecnología más barato del mercado.

2- JMEV Easy 3: $ 26.838.000 (US$ 18.900)

Si bien su precio en pesos fluctúa a partir de la cotización del dólar ($1.420 BNA), actualmente ocupa el segundo puesto del top 10 de autos baratos.

Esta nueva marca que llegó al país es fruto de una sociedad entre Renault y la china JMC. A nuestro mercado llega de la mano del Grupo Antelo, que tiene además la representación de las marcas del grupo Great Wall, que incluye Haval, Tank, Ora y Poer; y de Changan y Mitsubishi.

El JMEV Easy 3 está impulsado por un motor eléctrico síncrono delantero que entrega una potencia máxima de 50 kW (68 CV) y 125 Nm de torque. La autonomía es de hasta 330 kilómetros, según el estándar chino CLTC (China Light-Duty Vehicle Test Cycle).

3- Fiat Mobi: $ 27.210.000

El modelo más barato de la marca italiana subió un 0,5% respecto de enero y dejó de ser el segundo modelo más económico del mercado argentino.

El Mobi lleva el conocido motor 1.0 aspirado de 70 CV y caja manual de quinta. Su gama está compuesta por una única versión (Trekking) que se distingue de sus antecesoras por tener un look más aventurero.

4- Hyundai HB20: $ 27.600.000

Bajo el concepto “Sigue el calor, seguimos congelados”, la marca coreana mantiene sin cambios los valores de sus modelos vigentes desde noviembre de 2025.

La gama del compacto fabricado en Brasil está disponible en tres versiones con carrocería cinco puertas y en dos con silueta sedán. Mecánicamente cuenta con un motor naftero 1.6 litros de 123 caballos, que puede asociarse a una caja manual o a una automática, ambas de 6 velocidades.

La versión hatchback intermedia es automática ($ 31.000.000), mientras que la tope de gama ($ 34.900.000) suma sistemas de asistencias a la conducción.

5- JAC S2: $ 28.258.000 (US$ 19.900)

JAC es una de las marcas chinas importadas por Sideco, del Grupo Macri, siendo el S2 su modelo más económico. Este crossover compacto también es uno de los más baratos de todo el mercado.

Al tener su precio en dólares (US$ 19.900) su posición en la lista va variando mes a mes según la cotización oficial en el Banco Nación ($ 1.4205, al cierre de esta edición). Un dato no menor es que mantiene el mismo valor desde febrero.

Cuenta con dos versiones: una con caja manual de 5 marchas y otra automática (US$ 21.900 o $ 31.098.000) que llevan un motor 1.5 litros de 105 caballos de potencia.

Su equipamiento de serie incluye sólo dos airbags frontales, asistente de arranque en pendiente, control de velocidad crucero, cierre automático de puertas, sensores traseros y cámara marcha atrás, pantalla multimedia táctil de 9″ compatible con Android Auto y Apple CarPlay, y aire acondicionado, entre otros.

6- Fiat Argo: $ 29.930.000

El modelo relanzado en mayo del año pasado sigue siendo el segundo auto más barato de Fiat. Hasta este año, el renovado Argo se comercializaba en una única versión con el conocido motor 1.3 Firefly de 99 CV, asociado a una caja manual de cinco velocidades.

Pero con el inicio del año sumó una versión con caja automática CVT, conservando el mismo motor 1.3. Tiene un precio de $ 32.650.000.

En materia de equipamiento ofrece dos airbags (frontales delanteros), una pantalla multimedia táctil de 7″, con conectividad inalámbrica Android Auto y Apple CarPlay, climatizador manual, volante multifunción, sensores de estacionamiento traseros y cámara marcha atrás, entre otros.

7- Fiat Cronos: $ 31.120.000

El sedán más vendido de Argentina, renovado en abril de este año, lleva el motor naftero 1.3 litros de 99 caballos asociado a una caja manual de 5 marchas.

La gama está compuesta por cuatro versiones e incluye variantes con transmisión automática tipo CVT. La más cara (Precision 1.3 CVT) tiene un valor de $ 38.790.000.

8- Citroën C3: $ 31.200.000

El precio del modelo más económico de la marca francesa aumentó un 0,5% en febrero.

Mecánicamente lleva el conocido motor naftero 1.6 de 115 CV, que puede combinarse con una caja manual de 5 marchas o una automática de seis velocidades.

El año pasado la gama sumó una versión equipada con el conjunto mecánico compuesto por el motor 1.0 turbo de 120 CV y la caja automática CVT, presente en otros modelos del grupo Stellantis, que cuesta $ 34.030.000.

9- Peugeot 208: $31.300.000

El vehículo más económico de la Peugeot es otro de los modelos que aumentó un 0,5% en febrero.

Consagrado como el auto más vendido del país en 2024, el compacto fabricado en El Palomar se modernizó ese mismo año para adoptar la imagen de su par europeo.

En su gama de 5 versiones conviven alternativas nafteras con motor 1.6 litros de 115 caballos, unido a una caja manual de 5 marchas o automática de 6, y otro 1.0 turbo de 120 caballos, que lleva una caja automática CVT. La opción tope de gama (GT) llega hasta los $ 43.310.000.

10- Chevrolet Onix: $ 31.505.900

El modelo más barato de la marca mantuvo los precios de enero, al igual que el resto de la gama.

Tanto las versiones de cinco puertas (Onix) como sedán (Onix Plus) fueron renovadas hace poco. Ambos llegan de Brasil con un rediseño que se destaca por nuevo conjunto de parrilla, faros y paragolpes en la trompa, además de una modernización del interior, con un tablero de instrumentos digital y una central multimedia más grande.

Las variantes hatchback cuentan con cuatro niveles de equipamiento (LT, LTZ, Premier y RS), mientras que las sedán, tres (LT, LTZ y Premier).

Todas llevan el motor naftero, turbo, 1.0 de 116 CV y 160 Nm de torque. La mecánica está acoplada a una caja manual de 5 marchas (versión LT) o automática de 6 marchas para el resto de la opciones.

Ya desde el nivel LT viene ahora con seis airbags, acceso y arranque sin llave, central multimedia de 8″, sistema OnStar y WiFi nativo.