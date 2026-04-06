Con precio actualizado, durante abril el programa «Ahora Gas» continúa recorriendo la provincia

Con precio actualizado, durante abril el programa «Ahora Gas» continúa recorriendo la provinciaEl programa Ahora Gas continúa realizando operativos que todas las semanas acercan a distintas localidades la posibilidad de realizar recargas de garrafas de GLP de 10 kg a $17.500, un precio muy inferior al valor en estaciones de servicio, comercios y cooperativas, en donde los valores rondan entre $20.000 y $23.000, mientras que en otros comercios se vende a precios todavía mayores.

Durante marzo, el Ahora Gas recorrerá las localidades de Apóstoles (7/4); Posadas (7/4); San José (8/4); Azara (9/4); San Ignacio (14/4); Posadas (14/4); Gobernador Roca (15/4); Santo Pipó (16/4); Puerto Esperanza (21/4); Posadas (21/4); Wanda (22/4); Puerto Libertad (23/4); Posadas (28/4); Puerto Iguazú (28/4); Andresito (29/4) y San Pedro (30/4).

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«El programa Ahora Gas, que fue creado en el año 2018 durante el primer mandato del gobernador Hugo Passalacqua, continúa acercando este beneficio al que acceden familias de toda la provincia; una herramienta que fortalece el acceso a un servicio esencial y cobra mucha relevancia si además tenemos en cuenta que Misiones es la única provincia del país que todavía no cuenta con acceso a la Red de Gas Natural en ninguna de sus localidades», destacó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.

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