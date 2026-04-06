Con precio actualizado, durante abril el programa «Ahora Gas» continúa recorriendo la provincia

El programa Ahora Gas continúa realizando operativos que todas las semanas acercan a distintas localidades la posibilidad de realizar recargas de garrafas de GLP de 10 kg a $17.500, un precio muy inferior al valor en estaciones de servicio, comercios y cooperativas, en donde los valores rondan entre $20.000 y $23.000, mientras que en otros comercios se vende a precios todavía mayores.

Durante marzo, el Ahora Gas recorrerá las localidades de Apóstoles (7/4); Posadas (7/4); San José (8/4); Azara (9/4); San Ignacio (14/4); Posadas (14/4); Gobernador Roca (15/4); Santo Pipó (16/4); Puerto Esperanza (21/4); Posadas (21/4); Wanda (22/4); Puerto Libertad (23/4); Posadas (28/4); Puerto Iguazú (28/4); Andresito (29/4) y San Pedro (30/4).

«El programa Ahora Gas, que fue creado en el año 2018 durante el primer mandato del gobernador Hugo Passalacqua, continúa acercando este beneficio al que acceden familias de toda la provincia; una herramienta que fortalece el acceso a un servicio esencial y cobra mucha relevancia si además tenemos en cuenta que Misiones es la única provincia del país que todavía no cuenta con acceso a la Red de Gas Natural en ninguna de sus localidades», destacó el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán.