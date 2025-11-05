Con Moria Casán a la cabeza, cómo será la nueva programación de El Trece: los horarios, los panelistas, los ciclos que se van

Si bien la mayoría de las novedades de la televisión abierta llega por el lado de Telefe, los otros canales sacan cada tanto una carta de renovación de pantalla. Pero ya no a la vieja usanza de hacerlo a principio de mes o en temporada alta. Por caso, El Trece decidió refrescar su grilla con dos apuestas fuertes el próximo lunes, 10 de noviembre.

Más allá de la repercusión que genera un estreno -en ese caso dos-, el revuelo se armó acá por el regreso de Moria Casán a la TV argentina, un medio en el que hizo ficción, talk show y magazines.

Desde el lunes a las 9, todos los días conducirá La mañana con Moria, anunciado desde el canal «como un provocador magazine de actualidad (…) con su lengua karateka».

Obviamente, el ritmo y la impronta del ciclo los marcará su estilo, pero la rutina de producción promete -según la gacetilla- «debates sobre los temas del día, actualidad, policiales, política, espectáculos, salud y entretenimiento. Todo bajo la irreverente, audaz y picante mirada de la diva argentina».

Mientras la biopic sobre su vida toma forma en el streaming, Moria vuelve a la TV para despabilar las mañanas.

La mañana con Moria contará, además, con un equipo que especializado en distintos temas, pero la intención es que cada tópico pueda abordarse desde la charla colectiva. La conductora estará acompañada por Federico Seeber, María Fernanda Callejón, Cinthia Fernández, Gustavo Méndez, Amalia Díaz Guiñazú, Nazarena Di Serio, Valentina Salezzi; Mercedes Nini y el doctor Guillermo Capuya.

Y entre las secciones del ciclo se destacan: “¿What pass papi?”, en donde se presentarán las tres noticias más importantes del día, “El móvil de Moria”, en el cual ella hablará con los vecinos de los distintos barrios para conocer sus historias de vida y reclamos, “La noticia más picante del día”, segmento en el que el equipo tratará las noticias de la farándula y los chimentos.

También estarán las secciones “¿Quiénes son?» (con los clásicos enigmáticos televisivos), “Si querés llorar, llorá” (espacio para las historias personales de los espectadores, que buscarán una ayuda o consejo de parte de Moria). Y «La entrevista mañanera con Moria”: los famosos contestarán las preguntas que solamente ella se anima a hacerles.

Y habrá un segmento destinado a los temas de salud a cargo de Capuya y otro con recetas fáciles y rápidas de la mano de Valentina Salezzi, una cara familiar de Cucinare.

Moria ocupará el espacio que hasta este viernes tiene Mujeres argentinas, que el martes promedió 1,8 punto de rating.

Belén Ludueña pasará de la mañana a la tarde.

De la mañana a la tarde

Y Belén Ludueña, que comandaba a las Mujeres argentinas, pasa desde el lunes a la tarde con Tarde o temprano, a partir de las 14.45, en lugar de Los 8 escalones que conduce Pampita y que no le dio al canal el número esperado.

La mujer de Jorge Macri -que hace unos días anunció que está embarazada y que tendrán un varón- estará al frente de un magazine de actualidad, política, policiales, economía y espectáculos.

Jorge Macri y María Belén Ludueña serán papás el año que viene. Foto IG

Ludueña estará acompañada por un equipo de panelistas conformado por Silvia Fernández Barrio, Fernanda Iglesias, Gonzalo Aziz y “Pampa” Mónaco.