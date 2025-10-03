Con mameluco naranja y chaleco antibalas: las fotos y los videos del traslado a Argentina de Matías Ozorio, mano derecha de Pequeño J

Matías Ozorio, que fue detenido el miércoles en Lima por su eventual involucramiento en el asesinato de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, está viajando al país tras un proceso de expulsión. Al ladero de Pequeño J -apodo de Tony Valverde Victoriano- lo subieron al avión en el aeropuerto de la capital de Perú, con mameluco naranja, chaleco antibalas y fotos dentro de la aeronave, rodeado de agentes de seguridad.

El avión de la Fuerza Aérea que trae a Ozorio de vuelta a la Argentina partió a las 18 de Lima y se espera que llegue cerca de las 23 al Aeropuerto de El Palomar, luego de una breve parada técnica en Salta, para cargar combustible.

En la terminal aérea de Lima se vio a Ozorio rodeado de agentes de seguridad peruanos y argentinos, en un pase de manos del detenido antes de subirlo al avión. Se lo vio con mameluco naranja y chaleco antibalas de la Superintendencia de Investigaciones en Función Judicial. Iba con esposas y una cadena atada a los pies.

En videos se vio el trayecto entre las instalaciones de espera del aeropuerto y la escalera del avión. También se difundieron fotos que lo muestran rodeado de los agentes argentinos, dentro de la aeronave.

La comitiva asignada para el proceso de expulsión de Ozorio constó de siete agentes de la Policía Federal, incluyendo los de Interpol, y cinco de la Policía Bonaerense. Se espera que el presunto lugarteniente del Pequeño J, acusado por el triple crimen de las chicas de La Matanza, sea indagado mañana como «coautor», según señaló el fiscal Adrián Arribas.

Ozorio es trasladado por integrantes de la Policía Nacional de Perú (PNP) y de Interpol para ser entregado a la Policía Argentina. Foto: EFE/ Paolo Aguilar.

Ozorio tiene 28 años, es argentino, lo que facilitó la expulsión de Perú por parte de las autoridades migratorias. Como entró de manera ilegal fue un trámite administrativo. Entre tanto, como es peruano, Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J, enfrentará un proceso de extradición.

Ozorio en el avión de la Fuerza Aérea.

Respecto al secreto de sumario, el cual vencía este jueves, Arribas señaló que “no se va a levantar pese a las 48 horas ya transcurridas”.

La Policía Nacional de Perú detuvo a Ozorio el martes pasado en la calle. Contó que «venía escapando» desde Trujillo y no opuso resistencia. «Me trajeron [a Perú] de engaño unos narcos, mafiosos, que yo les debía plata», dijo el cómplice de Tony Jansen.

Dijo que había salido de Argentina «por Paraguay, por la selva, y después por la selva peruana» y llevaba una semana en ese país.

Fuentes de la investigación indicaron a Clarín que la Policía de Perú había analizado llamados, listados y ubicación de los teléfonos.

Tal como reveló este diario, Ozorio es sospechado de haber estado en la casa del horror donde fueron asesinadas las jóvenes.