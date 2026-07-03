Con los argumentos del juez Luis Armella, Martín Insaurralde pidió apartar al fiscal Sergio Mola de la causa del Yategate

La defensa de Martín Insaurralde recusó al fiscal Sergio Mola, utilizando argumentos semejantes a los que el juez Luis Armella empleó para rechazar el pedido de detención del exintendente de Lomas de Zamora y de su exesposa, Jesica Cirio.

Con esa resolución, Armella parecía dejar abierta la posibilidad para que la defensa solicitara el apartamiento del fiscal, quien lleva casi tres años impulsando la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Mola fue uno de los fiscales que obtuvo la condena de seis años de prisión contra la ex presidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

El expediente estuvo inicialmente a cargo del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak —hermano del ministro de Salud bonaerense— y actualmente tramita ante Armella, juez federal de Quilmes, quien ejerce la subrogancia del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, jurisdicción donde se encuentra radicada la causa.

Al rechazar el pedido de detención, formulado tras la aparición de sospechas sobre la destrucción del vestidor donde se habría grabado un video en el que Cirio muestra fajos de dólares, Armella cuestionó duramente la actuación del fiscal. Lo acusó de filtrar información a la prensa, de sobreactuar en su rol procesal e impulsar medidas debido a una supuesta «orfandad probatoria» en la causa. Esta última afirmación resulta especialmente llamativa, pues adelantaría una opinión sobre un aspecto de fondo aún bajo investigación.

En un escrito presentado ante la justicia, los abogados del ex jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Fernando Enrique Pinto y Nicolás Maciel, retomaron algunos de esos argumentos para solicitar el apartamiento de Mola. La decisión final estará en manos de Armella, aunque se espera que la querella de Poder Ciudadano, representada por Pablo Brady, defienda al fiscal.

Por otro lado, Armella aclaró que aguardará el resultado del peritaje contable definitivo, previsto para el 17 de julio, antes de tomar decisiones de fondo.

No obstante, el juez optó por un camino más extenso y no por el inmediato. En principio, podría haber citado a indagatoria a Cirio para preguntarle, entre otros temas, si fue ella quien grabó el video con los dólares y, a partir de esa declaración, resolver su situación procesal. En cambio, señaló que esperará el informe pericial contable final, que incluirá las conclusiones de la perito de la Corte Suprema y de los peritos de las partes. Cabe destacar que este tipo de peritajes suele generar nuevas observaciones, impugnaciones y debates técnicos, lo que prolonga considerablemente los plazos del expediente.

Además, Armella tiene conocimiento de que el secretario letrado Juan Tomás Rodríguez Ponte ya superó la audiencia pública en el Senado para ser designado juez titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Rodríguez Ponte fue secretario del juez Ariel Lijo y luego desempeñó un papel destacado al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), donde colaboró técnicamente en más de cinco mil causas, entre ellas investigaciones de corrupción de alto impacto como Vialidad y Cuadernos.

En este contexto, todo indica que Armella podría especular con los tiempos procesales hasta el inicio de la feria judicial, prevista para el 20 de julio y con una duración de dos semanas. De esa manera, el expediente podría quedar bajo la órbita de Rodríguez Ponte una vez que asuma como titular del juzgado.

En paralelo, se registran medidas probatorias que difícilmente admiten demoras si se quiere preservar su efectividad. Ayer, Clarín y TN revelaron la existencia de una oficina reservada que Insaurralde utilizaría en la calle Libertad, frente al Palacio de Justicia, para recibir a abogados y dirigentes políticos. Ese mismo día, el fiscal Mola solicitó el allanamiento del lugar, pero al cierre de esta nota, Armella aún no había resuelto si ordenaba la medida. Según fuentes judiciales, la demora podría darle tiempo a Insaurralde para «limpiar» el espacio.

La actuación de Armella en esta causa también parece respaldar una información difundida esta semana por el sitio digital Boga.ar. Según ese medio, durante un acto de jura de jueces de tribunales orales en los tribunales de Retiro, el magistrado manifestó que “acá hay mucho garca” y que “jamás le armaría una causa a un colega”. Entre los presentes que escucharon esas expresiones se encontraban Alejo Ramos Padilla y Héctor Heim, señalados por el portal como operadores en causas contra el fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini.