Con la voz quebrada, Javier Milei contó cómo vivió la remontada argentina junto a su hermana Karina: «Es una muestra de que no hay que bajar nunca los brazos»

Con la voz afectada y afónica por gritar los tres goles de Argentina contra Egipto en la agónica remontada que clasificó a la Selección Nacional a cuartos de final, Javier Milei relató cómo vivió el partido junto a su hermana Karina. “Fue una muestra de que no hay que bajar nunca los brazos”, afirmó.

“Hubo que gritar un poco. Sufrí como la reputa madre”, se sinceró el jefe de Estado este martes en diálogo con Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura, donde también habló Karina Milei para enviar un saludo al conductor.

“La remontada final fue impresionante, lo que hicieron. Eso es una muestra de que no hay que bajar nunca los brazos”, subrayó el presidente, quien también elogió al arquero de Egipto, Mostafa Shobeir. El mandatario destacó que el número 22 del seleccionado egipcio “la rompió” y señaló: “Es una cosa de locos lo que jugó”.

Luego, Milei valoró la actuación del equipo liderado por Lionel Messi: “Lo que destaco de este plantel es que nunca se rindió, que buscó hasta el último minuto. La verdad es que dicen que es histórico: nunca en un Mundial hubo una reversión de resultado así, en diez minutos. Es para aplaudir a estos muchachos, que nos dan un montón de alegrías”.

A continuación, el líder de La Libertad Avanza (LLA) cedió la palabra a su hermana Karina, quien saludó a Fantino, coincidió en que el partido “fue terrible” y remarcó que sufrieron “un montón” hasta el final. “Argentina nunca se rinde”, sostuvo la secretaria General de la Presidencia para cerrar su intervención.

En medio de la euforia, el presidente volvió a tomar la palabra y se animó a sugerir qué podría hacer Lionel Scaloni “cuando decida terminar con este ciclo”. Por sus virtudes, evaluó Milei, “puede ir a una escuela de negocios de las más prestigiosas del mundo y dar clases de liderazgo, porque no es fácil comandar un grupo con gente tan talentosa”.

En ese sentido, destacó que el director técnico de la Selección Argentina no solo tiene la capacidad de liderar, sino también “la humildad que sostiene a cada uno de los jugadores”. “Es admirable cómo ha ordenado emocionalmente a un conjunto de estrellas”, agregó.

De igual forma, el presidente valoró el trabajo del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni. “No tengo más que palabras de admiración y agradecimiento como hincha. El mayor ejemplo es el mejor jugador de todos los tiempos, que es Messi”, reiteró.

Al cierre, el titular del Ejecutivo se autodefinió como fanático del máximo goleador en la historia de los Mundiales y, en sintonía con su hermana, enfatizó que “Argentina no se rinde”.

“No nos den nunca por muertos, porque vamos a renacer desde las cenizas, y eso es lo que hoy hizo este grupo maravilloso. No quiero excederme en definiciones que después puedan dar lugar a otras interpretaciones; las doy como hincha, con el privilegio de estar al frente del cargo más importante del país, pero no dejo de ser un hincha y un termo de Messi”, concluyó.