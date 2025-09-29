Con la liquidación de las cerealeras, el Gobierno espera comprar otros US$ 2.000 millones en dos días

Después de la reunión de Javier Milei y Luis Caputo con Donald Trump, el Gobierno se prepara para iniciar otra semana clave. El ministro de Economía buscará comprar entre el lunes y martes la mayor cantidad de dólares del cupo que queda aún por liquidar con retenciones cero. La idea es sumar divisas para poder pagar la deuda, pero sobre todo recuperar poder de fuego para que el dólar no se vuelva a disparar antes de las elecciones de octubre.

Caputo también busca avanzar en el paquete financiero anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que incluye un swap, un posible crédito stand by y la supuesta compra de bonos argentinos. Según fuentes con conocimiento de las charlas, esta semana llegará una delegación de Estados Unidos. En el Ministerio de Economía lo negaron, aunque reconocen que las conversaciones entre los equipos técnicos continúan. Y en Casa Rosada, dicen que lo desconocen.

El ministro jugará un nuevo partido este lunes después de las medidas de emergencia tomadas la semana pasada para encarrilar la corrida que amenazaba con una crisis mayor tras la derrota electoral del 7 de septiembre. En siete días, Caputo tuvo que eliminar retenciones a los granos por una semana para que «lluevan» dólares, pidió ayuda a Estados Unidos por US$ 20.000 millones y repuso un cepo cruzado para evitar que las divisas se vayan por la puerta giratoria del MEP.

Como resultado, los exportadores liquidaron US$ 3.600 millones (US$ 300 millones el lunes y martes, US$ 500 millones el miércoles, US$ 1.050 millones el jueves y US$ 1.750 millones el viernes). El viernes lo hicieron con un dólar a por lo que queda un resto de US$ 2.700 millones (el 90% del cupo de US$ 7.000 millones). De la liquidación, el Tesoro compró US$ 1.400 millones la semana pasada y la expectativa es sumar otros US$ 2.000 millones en dos días.

«Compramos el 77%, casi US$ 1.345 millones solo hoy de un total de US$ 1.745 millones, los argentinos están mejor, casi US$ 1.400 millones compramos y va a ser lo mismo lunes y martes cuando sigan liquidando», dijo Caputo a TN en una entrevista el viernes, mientras que el titular de ARCA, Juan Pazo, dijo a Radio Rivadavia que «tienen que salir entre US$ 3.500 y US$ 4.000 millones al mercado».

En realidad, la mayoría de los dólares del agro fueron absorbidos por individuos entre lunes y jueves. El Tesoro hizo el grueso de las compras el viernes, cuando se estima que absorbió unos US$ 1.300 millones gracias a que el Banco Central dispuso ese día la restricción que impide a las personas humanas arbitrar entre el dólar oficial y el MEP, poniéndole un freno a esa vía de dolarización.

Así las cosas, la semana cerró con el dólar en baja (el minorista, en $ 1.350) y las reservas volvieron a superar los US$ 41.000 millones, el nivel más alto en un mes. El costo más evidente fue la reaparición de la brecha, con diferencias de entre 8% y 10% del dólar mayorista ($ 1.326) con el MEP ($ 1.431) y el CCL ($ 1.470). El otro efecto colateral fue la caída de hasta el 5,6% en los bonos en dólares el viernes, tras el retorno de la restricción, lo que empujó al alza el riesgo país, a 1.058 puntos.

Si bien el paquete financiero anunciado por Trump sirvió para calmar un poco las aguas y bajar el riesgo país desde los 1.500 puntos previos, el mercado espera que el Gobierno pueda afrontar los pagos de deuda en 2026 con dólares propios. Según EcoGo y Fernando Marull, el Tesoro dispone de US$ 2.400 millones para pagar US$ 4.400 millones a los bonistas en enero. Y si mantiene el ritmo de compras, conseguiría el resto esta semana.

El Gobierno cuenta además con dólares del Fondo Monetario en manos del Banco Central, pero se supone que están para respaldar los pesos. Caputo necesita divisas también para contener el tipo de cambio ante una sequía inminente de divisas. Para Marull, el costo de las retenciones cero será una liquidación del agro cercana a «cero» en las dos semanas previas a las elecciones del 26-O. Y LCG estimó que desde este lunes o martes se «pinchará» la oferta y se incrementará la demanda.

Con un dólar mayorista debajo de $ 1.400 y la baja de tasas iniciada la semana pasada, existe el riesgo de que el dólar sea percibido como «barato». Pero las compras del Tesoro le ponen un piso. Por lo pronto, los exportadores creen que Caputo «empalmará» el fin del ingreso de dólares con un swap o crédito de Estados Unidos antes de las elecciones. El otro desafío será reactivar una economía golpeada por la incertidumbre, las tasas y la demanda débil.

«El Banco Central como el Ministerio de Economía tienen todos los instrumentos para estabilizar el mercado cambiario, y no hay riesgo alguno de inestabilidades», le dijo el equipo económico a los exportadores en contactos privados. En el mercado, algunos operadores esperan una nueva versión del «vamos a vender hasta el último dólar», la consigna que lanzó Caputo el 18 de septiembre, un día antes de que el dólar mayorista rompiera el techo de la banda y tocara los $ 1.475.