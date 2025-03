Con asistencia de Garnacho, Manchester United rescató un empate ante Real Sociedad en la Europa League

El futbolista de la Selección Argentina viene levantando cada vez más su nivel y fue uno de los grandes responsables del resultado que sacó su equipo cómo visitante.

En un duelo táctico y disputado, Manchester United y Real Sociedad igualaron 1-1 en el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League 2024/2025, disputado en el estadio Reale Arena de San Sebastián. El encuentro dejó todo abierto para la revancha, que se jugará en una semana en Old Trafford, Inglaterra.

Durante casi una hora, el partido fue un ajedrez: los locales dominaron la posesión, mientras los “Red Devils” apostaron por la efectividad en las contras. El quiebre llegó al 58’, cuando Alejandro Garnacho, el joven argentino de 20 años, habilitó con precisión a Joshua Zirkzee, quien definió con calidad para poner el 1-0. El futbolista Albiceleste, que venía siendo un dolor de cabeza para la defensa txuri-urdin, fue reemplazado poco después, pero su aporte ya había marcado la diferencia.

Sin embargo, la alegría del United duró poco. A los 67’, una mano de Bruno Fernandes en el área fue sancionada como penal, y Mikel Oyarzabal no falló desde los once metros, estampando el 1-1 definitivo. El empate dejó un sabor agridulce para ambos equipos: la Real Sociedad no pudo capitalizar su dominio, y el Manchester, pese a las chances generadas, se llevó un resultado que lo obliga a definir la serie en casa.

Con este marcador, la eliminatoria queda en suspenso hasta el próximo jueves 13 de marzo, cuando ingleses y españoles se enfrenten nuevamente. Para el United, la asistencia de Garnacho y el gol de Zirkzee son señales positivas, pero deberán mejorar su solidez defensiva si quieren avanzar a los cuartos de final.