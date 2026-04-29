Con apoyo de Milei y cruces con la oposición en el Congreso, Adorni negó haber cometido un delito y aseguró: «No voy a renunciar»

Con el respaldo de Javier Milei y del Gobierno en pleno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se defendió este miércoles en la Cámara de Diputados de las acusaciones por presunto enriquecimiento ilícito y por sus viajes al exterior, al presentar su primer informe de gestión ante el Congreso. En esta instancia, evitó brindar detalles sobre su patrimonio y confirmó que no renunciará a su cargo.

“Respecto a si voy a presentar la renuncia o continuar como jefe de Gabinete, quiero dejarles claro que no. Por el contrario, estoy acá dando la cara”, afirmó Adorni durante la sesión, en la que la oposición estuvo controlada, con pocos cruces y escasas chicanas. El ministro coordinador incluso leyó las respuestas previamente elaboradas por un equipo de asesores.

Aunque sorteó la mayoría de las preguntas opositoras, en los últimos minutos de la sesión recibió un contundente mensaje del kirchnerismo, que anunció que recurrirá a todos los mecanismos constitucionales para desplazarlo del cargo. Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, impulsó el pedido de interpelación y el inicio de un juicio político.

Sin amedrentarse, Adorni recordó que ningún jefe de Gabinete fue removido mediante un pedido de censura, describió la iniciativa del peronismo como parte de un proceso de “desestabilización” y se comprometió a responder si es citado en virtud del artículo 71 de la Constitución. Este mismo artículo fue invocado por su antecesor, Guillermo Francos, durante el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que convocó al ministro a dar informes sin tratarse técnicamente de una interpelación.

La oposición logró reunir 125 votos para instar a las comisiones a tratar el pedido de interpelación a Adorni, fundamentado no solo en la denuncia por enriquecimiento ilícito, sino también en el caso $LIBRA. Quedaron a cuatro votos de alcanzar el quórum necesario para avanzar en comisión, dejando abierta la posibilidad de una moción de censura.

A esta situación se suma el malestar de las provincias, que atraviesan dificultades financieras por la caída en la recaudación y la reducción de la coparticipación. Este panorama fortalece la expectativa kirchnerista de que en el segundo semestre podrán retomar el control del recinto para avanzar contra el jefe de Gabinete.

Durante la sesión, Adorni contó con el apoyo visible de Milei, quien se ubicó en el palco central, sonriente y con gestos de aliento, acompañado por militantes institucionales, como denominó el oficialismo a sus seguidores, que ocuparon los palcos en los tres primeros pisos. Junto al Presidente estuvieron Karina Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

En otros palcos se destacaron el asesor Santiago Caputo, quien abandonó el recinto tras hora y media para fumar un cigarrillo en un balcón interno, y no ingresó al despacho del diputado Martín Menem. En la primera fila estuvieron la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. También asistieron Federico Sturzenegger (Desregulación), Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Juan Bautista Mahiques (Justicia), Carlos Presti (Defensa), el canciller Pablo Quirno, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional.

Además de casi la totalidad de los diputados oficialistas, Adorni contó con el respaldo de algunos senadores del oficialismo y recibió el gesto de los aliados del PRO y la UCR, que optaron por no participar en la ronda de preguntas, al igual que los diputados tucumanos del bloque Independencia, alineados con el gobernador Osvaldo Jaldo.

El peronismo llegó a la sesión con un acuerdo tácito de evitar confrontaciones innecesarias. Solo Aldo Leiva, diputado chaqueño, se apartó momentáneamente del protocolo al acercarse al estrado ocupado por Adorni, ante lo cual el bloque oficialista lo cruzó y Germán Martínez le indicó retornar a su banca. Antes, Leiva tuvo un cruce con Milei, que observaba desde el palco central.

El Presidente también protagonizó un enfrentamiento con la izquierda cuando Adorni mencionó el apoyo gubernamental a la estrategia de Donald Trump a favor de Israel en el conflicto con Palestina. Milei respondió a la diputada Myriam Bregman y a Néstor Pitrola con un contundente “Ustedes son los asesinos”.

Durante la hora y media que duró la exposición inicial, Adorni elogió a los ministros que hicieron posible las reformas impulsadas por el Gobierno, la reducción de la inflación, la estabilización económica, la disminución de los piquetes y el fin de “los gerentes de la pobreza” que controlaban la entrega de planes sociales.

Contrario a lo que anticipó Martín Menem, quien sugirió comprar pochoclos para la sesión informativa, la presentación de Adorni pasó como una más, con pocas explicaciones sobre los viajes al exterior. Reiteró que todos los gastos fueron afrontados con su propio dinero.

“Los viajes a Aruba y Punta del Este fueron exclusivamente vacaciones personales y familiares. No fueron financiados por terceros en el marco del Decreto 1179/2016 ni constituyeron obsequios de ningún tipo”, sostuvo el funcionario, anticipándose a las preguntas opositoras.

Sin embargo, no aclaró cómo financió los vuelos, dado que su salario bruto, tras un aumento acumul