Con Andrea del Boca y Divina Gloria como figuras sorpresa, así se vivió el regreso de Gran Hermano desde la tribuna

Nueve meses después de la final que consagró a Santiago “Tato” Algorta como ganador de Gran Hermano, volvieron a abrirse las puertas de la casa más famosa del país en esta nueva etapa bautizada “Generación Dorada”.

La nueva temporada recibió a los primeros 18 participantes que formarán parte de la edición, entre los que se encontraban influencers, streamers, exfutbolistas, actores, ex GH, mediáticos, cantantes y demás famosos, con la figura principal de Andrea del Boca.

El estudio también cambió: es más amplio que el de la edición anterior y tiene capacidad para unas 650 personas. La tribuna, ahora en forma de semicírculo ascendente, conecta todos los sectores en un mismo bloque, sin divisiones enfrentadas como en otras temporadas.

La previa: ex participantes, ensayo y clima de estreno

Una hora y veinte antes del aire, los ex Gran Hermano ya estaban ubicados en sus lugares. Desde históricos como Walter «Alfa» Santiago, Ariel Ansaldo, Daniela Celis y Romina Uhrig hasta figuras más recientes como Emma Vich, Martina Pereyra, Luz Tito, Brian Ezequiel, Sandra Priore, Petrona Jerez, Chiara Mancuso, entre otros.

De los últimos campeones, solo estuvo Tato, que esta temporada tendrá rol de panelista. Juliana «Furia» Scaglione no asistió y Julieta Poggio acompañó a su madre para festejar el ingreso de su hermana ‘Lolo’.

Como buena primera gala, hubo indicaciones constantes. Muchos familiares presentes no eran habitués del estudio ni de la televisión, por lo que la producción tuvo que explicar la dinámica: permanecer sentados y en silencio cuando la cámara estuviera dentro de la casa -mientras el conductor, Santiago Del Moro, interactuaba con los nuevos jugadores o realizaba menciones comerciales- y levantarse, aplaudir y alentar cuando regresara a estudio.

El ensayo comenzó a las 21.35 con los panelistas ya en sus puestos. Eliana Guercio no se separó de un pequeño ventilador portátil y la presencia inesperada fue la de Sergio “Chiquito” Romero, que se acercó a acompañarla. El único que no participó del ensayo fue el propio Del Moro.

Desde temprano se podía anticipar que serían 18 los participantes iniciales, por la cantidad de valijas visibles en el estudio. Se anunció, además, que ingresarían más jugadores en los próximos días, aunque sin confirmar el número.

Andrea del Boca, el golpe de efecto de la noche

La gran sorpresa llegó cuando nadie la esperaba: Andrea del Boca fue anunciada como la primera participante de la edición. En la tribuna hubo miradas cruzadas y desconcierto: su nombre había circulado como rumor, pero no figuraba en la lista filtrada previamente.

En su video de presentación, la actriz adelantó su postura frente al juego: “Soy fanática. Entro con ilusión y nervios. Esto es como salir a escena, pero sin personaje que me proteja. Van a ver a Andrea. Soy competitiva y me encantaría ganar”.

Cuando cruzó la puerta y recorrió la casa, el estudio quedó en silencio. Los ex GH seguían cada detalle: los cambios en la cocina, la disposición de los cuartos, las modificaciones estructurales. “Eso va a generar peleas”, comentaba Bati al notar diferencias con la casa que ellos habitaron. El juego volvía a empezar, pero ya no era el mismo escenario.

Los primeros favoritos desde la tribuna

Aunque recién comienza la temporada, la tribuna ya marcó algunas preferencias. El ex futbolista de Banfield y Newell’s, Brian Sarmiento, fue uno de los más alentados antes de ingresar. Con perfil extrovertido y actitud segura, arrancó con respaldo visible del público, como todos sabemos, un comentario te puede sacar de la casa más famosa.

También recibió una fuerte ovación Danelik Galazán, influencer tucumana con casi un millón de seguidores en Instagram. Emma Vich fue uno de los que más gritó su nombre desde la tribuna.

Pero si hubo un ingreso que desató una reacción inmediata fue el de Mavinga, oriunda del Congo. Su entrada, con un vestido amarillo y una energía arrolladora, generó uno de los momentos más ruidosos de la noche.

Divina Gloria y otras perlitas del estreno

Uno de los momentos más tensos fue el ingreso de Manuel Ibero, el ex de Zoe Bogach, la ex participante de Gran Hermano. Cuando apareció el tape con su presentación la reacción de los participantes de las ediciones anteriores fue de sorpresa. Martina Pereyra se llevó su mano a la boca y no podía salir de su asombro mientras que Giuliano ‘Nano’ Vaschetto fue el único que aplaudió el ingreso. Por otro lado, Emma Vich y Catalina Gorostidi abuchearon apenas el participante fue presentado por Santiago del Moro.

Entre las sorpresas también estuvo Juani Car, actor de La sociedad de la nieve y quien participó del fenómeno internacional que llegó hasta los premios Oscar. No todos en la tribuna lo identificaron de inmediato, pero su presentación fue bien recibida.

Más reconocible fue el ingreso de Divina Gloria. La actriz de 64 años, recordada por su paso como una de las chicas Olmedo y por su vínculo con Charly García, recibió aplausos y vítores. Su presencia aportó una cuota de historia televisiva a una casa que esta temporada mezcla generaciones, trayectorias y perfiles muy distintos.

Sin duda, estos 18 participantes que entraron son sólo el comienzo del juego que ya empezó y en el que todavía faltan muchas caras nuevas por conocer.