Comunidad Ka’a Poty acusa a médico de no querer atenderlos

No hay bajeza más grande que jugar con la salud de las personas, sobre todo cuando se trata de un médico. Justamente, a través de un juramento hipocrático, se comprometen -entre otras cosas- a velar por la salud de las personas y respetar su dignidad. Pero esto no sucede en la Comunidad Ka’a Poty.

La semana pasada, desde la Organización Tradicional Mbya Guaraní Aty Ñeychyrõ , presentaron una nota al Ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón, dando cuenta de la situación a la que están siendo sometidos por el médico que debería atenderlos y realizarles los controles básicos, sobre todo en una época de tanta fragilidad en la salud como es durante los primeros fríos otoñales y la amenaza constante del COVID.

Tekoa Ka’a Poty tiene su territorio relevado por la ley 26160 y sus prórrogas, en consecuencia, está reconocido su derecho de ocupación sobre el espacio protegido por esa ley.

“El Dr. Blanco se niega a atender a las familias que se encuentran ubicadas en el lote lindante con la ruta provincial 8 intimándolas a mudarse si quieren ser atendidos. Esto nos hace pensar en que existe algún tipo de acuerdo con el supuesto titular registral de dicho lote y el Dr. Blanco”, dice la nota, en referencia a Néstor Blanco, director del Hospital de Campo Grande.

En este sentido, aseguraron que “no se puede poner en juego la salud de una Comunidad en función de un supuesto derecho de propiedad y que no es función del Dr. Blanco tomar partido desde lo profesional”.

Se trata de una violación a los Derechos Humanos y una falta a toda ética médica. La situación es grave y requiere intervención urgente de las autoridades competentes.

Dentro de este contexto poco favorable, la Mburuvicha Elsa González, manifestó la necesidad de contar con una sala de primeros auxilios dentro de la Comunidad, ya que, al igual que lo que sucede con la escuela, los integrantes de la comunidad deben salir hasta la ruta y desde allí caminar un largo trecho para acceder al Centro de Atención Primaria de la Salud (Caps) de 1° de Mayo.

En una emergencia y/o corriendo riesgo de muerte alguno de sus integrantes, la situación podría terminar de la peor manera.

Agua, educación y viviendas

Alrededor de 50 personas viven en la Comunidad Ka’a Poty, ubicada en el municipio de Campo Grande. Allí las necesidades son muchas, pero sobre todo básicas. Actualmente uno de los mayores problemas radica en la falta de agua para el consumo, situación que se replica también en otras Comunidades Mbya en la provincia.

La Mburuvicha comentó que se sirven de una vertiente y de un arroyo de la zona, pero ambos están sujetos a las condiciones meteorológicas. Con la sequía que afectó a la región durante este último verano, el arroyo se llegó a secar por completo, mientras que la vertiente mantuvo algo de caudal, pero insuficiente.

Es responsabilidad estatal asegurar a sus habitantes el derecho al agua como una de las condiciones fundamentales para asegurar un nivel de vida adecuado. Es urgente que accedan a un pozo perforado, o mínimamente a una protección de vertiente.

Otra de las necesidades emergentes es la creación de una Escuela Intercultural Bilingüe, que ya fue pedida al Ministerio de Educación mediante una nota respaldada por la organización Aty Ñeychyrõ, aunque hasta el momento no hay indicios de conformación del establecimiento.

En la Comunidad habitan al menos 17 chicos en edad escolar, quienes deben caminar dos kilómetros hasta la Ruta Provincial 8 y luego cuatro más para llegar a la localidad de 1° de Mayo y allí acceder a clases. Dos veces por semana tienen el “privilegio” de poder tomarse un colectivo, mientras que el resto de los días no tienen otra alternativa que caminar por la ruta.

“Necesitamos una escuela, es demasiado lejos, los chicos tienen que ir hasta 1°de Mayo. Cuando llueve el colectivo no pasa y a veces los chicos no quieren ir”, lamentó la Mburuvicha Elsa González. Cabe aclarar que la institución a la que asisten los chicos no es una Escuela Intercultural Bilingüe, como debiera ser según está escrito en el art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional.

Ka’a Poty necesita también viviendas, pedido que fue presentado al intendente, pero según contó Elsa, les respondió que “vamos a ver” y que “no estén apurados” respecto al tema.

Hay diferentes formas de discriminar, ignorar es una de ellas. El caso que se visibiliza aquí es solo uno de la cantidad de situaciones similares, incluso peores, que se pueden comprobar en la provincia que se jacta de la Nación Guaraní en las épocas de temporada turística. Las autoridades actuales son responsables de la deuda histórica que tiene Misiones con la Población Guaraní, preexistente a que el territorio provincial fuera considerado como tal.