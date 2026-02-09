Comunicado oficial: el Dalái Lama desmintió «inequívocamente» cualquier vínculo con Jeffrey Epstein

La oficina del Dalái Lama negó haber conocido al magnate o haber autorizado reuniones en su nombre, saliendo al cruce de los rumores surgidos en redes sociales.

Dalái Lama

La oficina de Su Santidad el Dalái Lama emitió este domingo 8 de febrero un contundente comunicado para desmentir las versiones que intentaron relacionarlo con el fallecido magnate Jeffrey Epstein. El nombre del líder espiritual aparece mencionado 169 veces en los archivos divulgados esta semana, según confirman nuevos correos electrónicos.

A raíz de la circulación de una denuncia en plataformas digitales, el entorno del líder tibetano decidió aclarar la situación. «Algunos informes recientes de los medios y publicaciones en redes sociales sobre los ‘archivos Epstein’ intentan vincular a Su Santidad el Dalai Lama con Jeffrey Epstein», señala el texto oficial.

La desmentida categórica del vínculo de Dalái Lama con Jeffrey Epstein

Ante estas especulaciones, la respuesta oficial fue tajante: «Podemos confirmar inequívocamente que Su Santidad nunca se ha reunido con Jeffrey Epstein ni ha autorizado ninguna reunión o interacción con él por parte de nadie en nombre de Su Santidad».

El comunicado busca poner fin a los rumores que surgieron tras la mención de los «archivos Epstein» en la prensa internacional, desvinculando por completo al Premio Nobel de la Paz de la red de tráfico sexual que involucró a diversas figuras globales.