¿Cómo usar Instagram Instants? Explicamos la nueva función de fotos instantáneas este 2026

El ecosistema de redes sociales de Meta dio un giro hacia la autenticidad con el lanzamiento global de Instagram Instants el 13 de mayo de 2026. Esta nueva funcionalidad, disponible tanto como una herramienta integrada en la aplicación principal como en una versión independiente en algunos países, busca capturar la esencia de los momentos cotidianos sin la presión de la edición estética.

A diferencia de las historias tradicionales o las publicaciones del feed, Instants se centra en la espontaneidad absoluta, prohibiendo el uso de filtros, herramientas de edición o la carga de imágenes desde la galería del teléfono. De esta manera, obliga al usuario a compartir lo que sucede exactamente frente a sus ojos, en tiempo real.

Para comenzar a utilizar esta función, los usuarios deben dirigirse a su bandeja de entrada de mensajes directos (DM) en Instagram. En la esquina inferior derecha de la pantalla encontrarán una nueva pila de fotos en miniatura que actúa como acceso directo a la cámara de Instants.

Una de las particularidades de esta herramienta es su orden de creación: a diferencia de las historias, el usuario debe escribir el texto de su mensaje antes de capturar la imagen. Una vez tomada la fotografía, esta se envía directamente a los grupos seleccionados, ya sean «Mejores amigos» o «Seguidores a los que sigues», sin posibilidad de retoques posteriores. Así, se fomenta un intercambio visual más crudo y honesto entre círculos cercanos.

El funcionamiento de Instants toma prestados elementos de la naturaleza efímera de Snapchat, estableciendo que las imágenes compartidas solo pueden ser visualizadas una vez por el receptor. Una vez que un amigo abre la «pila» de fotos en su bandeja de entrada y ve el contenido, este desaparece permanentemente de su vista.

Además, estas capturas tienen una ventana de disponibilidad de 24 horas; si no se abren en ese periodo, se pierden para el destinatario. Este formato busca incentivar una interacción más inmediata y menos curada, alejándose del contenido de influencers y anuncios que actualmente saturan otras secciones de la plataforma, devolviendo el foco a la comunicación privada entre amigos cercanos.

Aunque el contenido es efímero para quienes lo reciben, Instagram ofrece al creador un respaldo de su propia espontaneidad mediante un archivo privado accesible desde la esquina superior derecha de la interfaz de Instants. Todas las fotos compartidas se guardan automáticamente en este espacio personal durante un máximo de un año.

La plataforma también permite capitalizar estos recuerdos con la función «Crear resumen», que agrupa varias instantáneas archivadas para publicarlas como una historia convencional. Esta opción transforma lo que nació como un momento privado y fugaz en un contenido narrativo que puede ser compartido con toda la base de seguidores, manteniendo una estética visual similar a la de un carrete de película cinematográfica.

Consciente de la sensibilidad de compartir fotos sin filtros, Meta implementó protecciones de privacidad robustas, destacando la prohibición técnica de realizar capturas o grabaciones de pantalla de los Instants recibidos.

Además, la función incluye un botón de «Deshacer» inmediato tras el envío, que permite al usuario arrepentirse y eliminar la imagen antes de que sea vista por otros. Para los usuarios adolescentes, la integración con las cuentas de supervisión parental es automática, incluyendo el «Modo Descanso», que restringe el uso entre las 22:00 y las 07:00, y notificaciones directas a los padres la primera vez que se descarga la aplicación independiente, asegurando que este nuevo espacio de interacción se mantenga dentro de parámetros seguros y controlados.