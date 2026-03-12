Cómo son los sistemas antimisiles THAAD que Estados Unidos trasladó desde Corea del Sur a Israel en pleno conflicto bélico con Irán

La batería antimisiles Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) que Estados Unidos tenía instalada en su base en Seongju, en Corea del Sur, comenzó a ser trasladada desde este martes hacia Medio Oriente. Más precisamente hacia Israel para contrarrestar los embates iraníes de los últimos días. El sistema de defensa puede interceptar misiles por encima de la atmósfera terrestre.

Así, un sistema que fue muy promocionado cuando arribó a la región del Indo-Pacífico se traslada en partes hacia Israel. La decisión táctica del Pentágono de trasladar la máxima joya del sistema defensivo desde Corea hacia Medio Oriente, sorprendió.

La noticia fue confirmada en primer término por el Washington Post, quien detalló el envío de componentes del sistema de defensa THAAD hacia Israel, así como el despliegue de misiles interceptores Patriot de última generación. Todo para reforzar las defensas ante posibles amenazas provenientes de Irán.

Los aviones C-17 despegaron desde la base aérea de Osan este martes, llevando interceptores y, posiblemente, radares AN/TPY-2, las mismas piezas que desde 2017 fueron el ancla defensiva en el aérea surcoreana para fortalecer la capacidad defensiva estadounidense ante posibles ataque misilísticos de Corea del Norte.

Fuentes del Pentágono confirmaron en junio que habían desplegado tres de las ocho baterías Patriot planeadas en el Medio Oriente.

Estados Unidos había informado hacia principio de marzo que ya utilizó parte de su arsenal más avanzado durante las primeras 48 horas de la ofensiva contra Irán.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) publicó en las redes sociales el balance del material militar utilizado en la operación «Furia Épica», nombre con el que se identificó el operativo conjunto con Israel y en el que murió el líder supremo iraní, Ali Khamenei.

Entre el arsenal se mencionó los bombardeos B-2, los drones Kamikaze LUCAS o los cazas F-35 Stealth y F-22 para atacar las instalaciones iraníes, además de los sistemas Patriot y THAAD para interceptar los cientos de misiles que el país persa había lanzado en represalia.

La llegada del sistema avanzado de defensa aérea THAAD, añade otra capa de protección a los distintos tipos de sistemas de defensa aérea que Israel utiliza para derribar misiles.

Pero qué es realmente el sistema THAAD. Es un interceptor móvil tierra-aire diseñado para derribar misiles balísticos entrantes. Y está categorizado como un interceptor de corto, medio e intermedio alcance que puede atacar objetivos entrantes tanto dentro como por encima de la atmósfera de la Tierra.

Cada batería del THAAD se compone de cinco partes: consta de 48 misiles interceptores, seis lanzadores montados en camiones, un radar, una plataforma de comando y control y 95 soldados, según el Servicio de Investigación del Congreso.

El misil no tiene ojiva y destruye sus objetivos por la fuerza de su impacto. El Pentágono indicó que sólo hay nueve baterías THAAD activas en el mundo, según el fabricante Lockheed Martin.

Debido a que puede llegar por encima de la atmósfera, el THAAD debería poder interceptar misiles lanzados desde Irán y Yemen, dijo Fabian Hinz, experto en misiles y Medio Oriente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres.

También puede derribar misiles de corto alcance como los que lanza Hezbollah desde Líbano.