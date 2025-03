Cómo sigue la salud del papa Francisco: “Complejo y reservado”

El Sumo Pontífice está hospitalizado desde el 14 de febrero en el hospital Gemelli, de Roma, y su estado causa preocupación.

El estado de salud del papa Francisco sigue causando preocupación y cada parte médico se espera con mucha ansiedad, ya que su cuadro varía y la ilusión de que mejore es cada vez más grande.

En esta oportunidad, informaron que sigue “estable”, no tiene fiebre y no necesitó ventilación mecánica no invasiva en las últimas horas, aunque su cuadro clínico continúa siendo “complejo” y su pronóstico “reservado”. Así lo informó este domingo la oficina de prensa del Vaticano, en su parte vespertino.

“El estado clínico del Santo Padre ha permanecido estable hoy; el Papa no ha precisado ventilación mecánica no invasiva, sino solo oxigenoterapia de alto flujo; está apirético. Dada la complejidad del cuadro clínico, el pronóstico sigue siendo reservado”, detalló el boletín, citado por Vatican News.

“Esta mañana el Santo Padre participó en la Santa Misa, junto a quienes le están cuidando durante estos días de hospitalización, y después alternó reposo y oración””, concluyó.

El Sumo Pontífice se encuentra hospitalizado en la clínica Gemelli, de Roma, desde el 14 de febrero afectado por una neumonía bilateral, agravado por otras complicaciones y la edad de 88 años.

Francisco sufrió una constricción de las vías respiratorias el viernes, similar a un ataque de asma, lo que requirió que fuera aspirado y colocado temporalmente en ventilación. El sábado, esa condición se había estabilizado.

Los médicos habían advertido que se necesitaban entre 24 y 48 horas para saber si la crisis por broncoespasmo había provocado o no una nueva infección, «las informaciones no sugieren una continuación de la crisis», destacaron las fuentes.

«Las señales de ayer y hoy» no sugieren una ‘neumonía ab ingestis’ que era el mayor temor, después de que la crisis, que causó un empeoramiento «repentino» de su cuadro respiratorio, estuviera acompañada de un cuadro de vómito por inhalación, lo que obligó a alternar la oxigenoterapia con la ventilación mecánica no invasiva, que este domingo ya no necesitó.