Cómo será la esperada serie de Harry Potter: actores, fecha de estreno y diferencias con las películas

Si una estrella de la televisión que acaba de cumplir 99 años asegura que “el público” se renueva, cómo no iba a haber un reboot o reinicio de la saga de Harry Potter. Mirtha Legrand no puede equivocarse, y en HBO tomaron cuenta de sus palabras.

Pero no serán películas, sino una serie. Así, los siete libros publicados por J.K. Rowling se convertirán, cada uno, en una temporada de la nueva serie: La piedra filosofal, La cámara secreta, El prisionero de Azkaban, El cáliz de fuego, La Orden del Fénix, El misterio del príncipe y Las reliquias de la muerte.

Harry Potter: 8 películas y 7 temporadas

OK. para el cine, el último volumen, Harry Potter y las reliquias de la muerte, Warner Bros. lo separó en dos y fueron dos películas. Así, hubo más tiempo para contar cómo se llegaba al desenlace y la batalla final entre el mago ya adolescente Potter y el siempre malvado sin nariz, el innombrable Lord Voldemort.

Antes de regresar al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, que será desde la próxima Navidad con el estreno del primer capítulo de los ocho que tendrá Harry Potter y la piedra filosofal, sepan que hay personajes que no estaban en las películas, y que sí tendrán su lugar en la serie.

Como también hay actores que repetirán algún rol…

El proyecto de adaptar las novelas de Harry Potter como serie televisiva se inició hace tiempo, cuando terminaba la pandemia de coronavirus, en 2021. Warner Bros. recién hizo oficial su desarrollo en abril de 2023, lo que dio paso a un proceso largo de escritura y posterior elección de actores. Durante este periodo, el avance de la producción y los anuncios de reparto alimentaron las especulaciones del fandom.

El rodaje comenzó el 14 de julio del año pasado en los estudios Leavesden, en el Reino Unido. Con la frase «una nueva era de Hogwarts comienza», HBO contaba que la trama vuelve a centrarse en el origen del “niño que sobrevivió”. Hace apenas unos días Harry Potter presentó su primer teaser. El adelanto ofrece un primer vistazo a los personajes y anticipa de qué tratará la nueva serie.

Un personaje nuevo

Como las temporadas tendrán alrededor de 8 horas de duración, y no el promedio de dos horas y pico de cada adaptación cinematográfica, habrá lugar para que aparezcan nuevos personajes.

Y en Harry Potter y la piedra filosofal, ya tendremos uno.

Richard Durden interpretará al único profesor fantasma de Hogwarts: el profesor Cuthbert Binns, quien sí aparece en los cinco primeros libros de Harry Potter. Según los libros, Binns impartió clases en Hogwarts en el siglo XIX, murió mientras dormía en su despacho y, sencillamente, nunca se fue. Imparte Historia de la Magia y tiene fama de ser un profesor aburrido. No presta atención a sus estudiantes, no suele recordar sus nombres (llamando a Harry Potter «Perkins», por ejemplo).

Binns fue omitido de las películas originales de Harry Potter, por lo que Durden será quien le dé vida al personaje en la pantalla. Durden es un actor británico que ha participado en diversos proyectos de cine y televisión, entre los que destacan sus apariciones como invitado en Ghosts, y Silent Witness, de la BBC, y su papel como oficial de la Primera Orden en Star Wars: El ascenso de Skywalker.

El actor que sí vuelve: de las películas a la serie

Y encontramos una curiosidad. Warwick Davis es el primer actor de las películas originales de Harry Potter en regresar para la serie. Retomará su papel del profesor Filius Flitwick, el profesor de encantamientos de Hogwarts. Davis interpretó a Flitwick en las ocho películas de Potter y también al duende banquero Griphook en algunas películas. Sin embargo, solo retomará su papel de Flitwick…

… porque Leigh Gill asumirá el rol de Griphook en la serie. Griphook, duende banquero de Gringotts, es un ser astuto y algo misterioso que desempeña un papel fundamental en el último libro. Gill es conocido principalmente por interpretar a Gary en Joker y su secuela Joker: Folie à Deux, pero también fue Bobono en Game of Thrones, y hasta representó a un duende del Mundo Mágico en Animales fantásticos y dónde encontrarlos, spin-off de la saga de Harry Potter.

Los actores de Harry Potter que murieron

Por otra parte, lo cierto es que la mayoría de quienes interpretaban a los profesores o habitaban Hogwarts entre los adultos, ha fallecido.

Como la lista es, lamentablemente, extensa, aquí -y antes de detallar quiénes interpretarán a los personajes principales, y quiénes lo hicieron en la pantalla grande- solamente vamos a nombrar a quienes no cumplían papeles prominentes en las películas, pero sus roles seguramente van a tener en las temporadas de la serie una presencia mayor.

Son Richard Griffiths (Vernon Dursley) murió en 2013 a los 65 años tras complicaciones cardíacas; John Hurt (Garrick Ollivander) falleció en 2017 a los 77 años; Robert Hardy (Cornelius Fudge) murió en 2017 a los 91 años; Dave Legeno (Fenrir Greyback) falleció en 2014; Robert Knox (Marcus Belby) murió trágicamente en 2008 a los 18 años; Verne Troyer (Griphook en la primera película) falleció en 2018; Roger Lloyd Pack (Barty Crouch Sr.) murió en 2014; Elizabeth Spriggs (La Señora Gorda) falleció en 2008; Jimmy Gardner (Ernie Prang) murió en 2010, y Derek Deadman (Tom, el tabernero) falleció en 2014.

Ahora sí, quiénes son los nuevos rostros de Harry, sus amigos Hermione y Ron, Albus Dumbledore, Hagrid, Severus Snape y más, y quiénes eran los originales en las 8 películas de la saga del mago.

HBO realizó audiciones a más de 32.000 niños para interpretar a Harry. El productor ejecutivo Mark Mylod y el equipo de casting revisaron entre 500 y mil audiciones por día. A Daniel Radcliffe lo “reemplaza” Dominic McLaughlin.

McLaughlin nació en 2014 en Escocia y estudió en la Academia de Interpretación de ese país desde los seis años. En 2024 participó, junto con Ralph Fiennes (Lord Voldemort en la saga en el cine) en una puesta de Macbeth en el Royal Highland Centre de Edimburgo.

Hermione Granger

Arabella Stanton será la nueva Hermione Granger, una de las alumnas más brillantes de Hogwarts y amiga íntima de Harry. La chica que intentará hacer una interpretación que supere al de Emma Watson anteriormente interpretó a Matilda en el musical del West End, que también marcó su debut en un escenario.

Ron Weasley

Ron Weasley era Rupert Grint, y ahora lo encarnará otro pelirrojo, Alastair Stout. Harry Potter es un gran salto a la fama para Stout, quien no tiene experiencia previa como actor. Stout luce casi idéntico a un joven Rupert Grint.

Albus Dumbledore

Fue interpretado por dos actores irlandeses en la saga fílmica, ambos fallecidos. El primero en encarnarlo fue el gran Richard Harris, falleció en 2002 a los 72 años, y lo reemplazó Michael Gambon desde El prisionero de Azkaban. Gambon murió en septiembre de 2023 a los 82 años, a causa de una neumonía. Ahora el neoyorquino John Lithgow será el director de Hogwarts.

Severus Snape

La controversia nació a partir de que quien lo encarnará (Paapa Essiedu) no corresponde a los lineamientos raciales del personaje. Y al actor lo amenazaron de muerte. Recordemos que a quien vimos en pantalla fue a Alan Rickman, quien falleció en 2016 a los 69 años, debido a un cáncer de páncreas. Severus, profesor de Pociones en Hogwarts, es el jefe de la casa Slytherin y uno de los primeros adversarios de Harry y sus amigos. Snape es frío con sus alumnos (sobre todo con los de Gryffindor) y con muchos de sus compañeros profesores, y pronto Harry empieza a sospechar que Snape podría tener vínculos con el tenebroso Lord Voldemort.

Rubeus Hagrid

Guardabosques de Hogwarts, el semi-gigante fue el primero en revelarle al joven Harry que es mago y se convierte en su gran amigo. A veces torpe, cuida de todo tipo de animales, desde dragones hasta hipogrifos. En el cine fue Robbie Coltrane quien murió en octubre de 2022 a los 72 años por una falla orgánica múltiple. Ahora lo encarnará Nick Frost.

Minerva McConagall

Ahora será Janet McTeer. Minerva es la jefa de la casa Gryffindor en Hogwarts. Profesora de Transformaciones y una de las primeras aliadas de Harry, Ron y Hermione, Harry no sabía que ella ayudó a Dumbledore a llevarlo a vivir con los Dursley cuando era un bebé. Animaga,y puede transformarse en un gato. La interpretaba la enorme Maggie Smith, quien falleció en septiembre de 2024 a los 89 años.

Además, Garrick Ollivander estará interpretado por Anton Lesser, quien reemplaza al gran John Hurt. Ollivander, propietario de la tienda de varitas mágicas del Mundo Mágico, es considerado por muchos el mejor fabricante de varitas del mundo. Harry recibe su varita en Ollivander, y muchos estudiantes de Hogwarts también obtienen la suya a través de él. Lesser participó en proyectos como Game of Thrones.

En el personaje de Parvati Patil es Alessia Leoni quien entra en lugar de Shefali Chowdhury. Paravati es otra compañera de estudios que va a Hogwarts, donde es seleccionada. Asiste a la escuela de magia con su hermana gemela, Padma. Y Bel Powley y Daniel Rigby ahora son la tía Petunia y el tío Vernon Dursley de Harry.

La serie de Harry Potter está escrita y producida por Francesca Gardiner, quien también es la showrunner. Fue productora de Succession y Killing Eve. Veremos cómo le va…